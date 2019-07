Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Paris (www.aktiencheck.de) - Nach der Ausbildung eines neuen Rekordhochs bei 1.619 USD setzte bei Palladium (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) eine starke Korrektur ein, die an der Unterstützungszone bei 1.282 USD wieder auf Käufer traf, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Ihnen sei mit dem Bruch der steilen Abwärtstrendlinie und dem Wiederanstieg über die Hürde bei 1.430 USD die Ausbildung eines weiteren Aufwärtstrends gelungen. Dieser habe zuletzt über die Barrieren bei 1.500 und 1.531 USD geführt.



Nachdem trotz der fortgeschrittenen Rally auch in den letzten Tagen keinerlei Abgabedruck zu verzeichnen gewesen sei, dürfte die Kaufwelle in Kürze fortgesetzt werden und über 1.581 USD führen. Am Allzeithoch wäre dann wieder mit einer stärkeren Gegenbewegung zu rechnen, ehe auch diese Marke dem Ansturm der Bullen zum Opfer fallen könnte. Die Folge wäre ein Aufwärtsimpuls bis 1.655 und 1.710 USD. Könne die 1.581-USD-Marke dagegen wider Erwarten nicht direkt gebrochen werden, stünde eine Korrektur bis 1.531 USD an, die sich darunter bis 1.472 USD ausweiten dürfte. (05.07.2019/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Palladium



