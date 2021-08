Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der Palladiumpreis erholte sich nach einer Ausverkaufssequenz vor einigen Tagen stark, erreichte im Zuge der Erholungsbewegung die Widerstandszone um 2.500 USD aber nicht ganz, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Eine Konsolidierung bestimme in dieser Woche das Kursgeschehen.



Der heutige Handelstag dürfte auch die Weichen für die kommende Woche stellen. Könne sich Palladium noch einmal zur Oberseite lösen und ein höheres Tief ausbilden, wäre ein Test der Widerstandszone um 2.500 USD möglich. Erst darüber könnte sich die Erholung in Richtung 2.581 USD ausdehnen. Würden die Stabilisierungsversuche der Bullen aber heute erneut scheitern und entstünden weitere Tiefs, drohe in der kommenden Woche der komplette Abverkauf der bisherigen Erholung. Die Unterstützung bei 2.248 USD würde dann in den Fokus rücken. (27.08.2021/ac/a/m)

