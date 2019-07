Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Paris (www.aktiencheck.de) - Nach der massiven Rally, die Palladium (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) im März auf ein neues Allzeithoch bei 1.619 USD geführt hatte, schloss sich eine Korrektur an, die von den Bullen im Mai im Bereich von 1.282 USD gestoppt wurde, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Seither laufe ein weiterer Aufwärtsimpuls, der zuletzt bereits über den Widerstand bei 1.581 USD geführt habe. Doch mit dem Rückfall unter diese Barriere habe sich eine leichte Gegenbewegung entwickelt, die aktuell auf die Unterstützung bei 1.500 USD treffe.



An der Unterstützung bei 1.500 USD könnte die Korrekturphase jetzt beendet werden und ein weiterer Angriff auf die Hürde bei 1.581 USD erfolgen. Werde die Barriere im zweiten Anlauf überschritten, käme es zu einem Angriff auf das Rekordhoch. Hier wäre erneut mit Gegenwehr seitens der Verkäufer zu rechnen. Darüber stünde allerdings eine Rallyausweitung bis 1.655 USD und 1.710 USD an. Breche Palladium dagegen unter 1.500 USD ein, dürfte sich die Korrektur zunächst bis 1.472 USD ausdehnen. (19.07.2019/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Palladium



