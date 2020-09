Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Paris (www.aktiencheck.de) - Im Anschluss an eine kurze Rallyphase im Juli, korrigierte Palladium (ISIN: XC0009665529, WKN: XPDUSD) diesen Anstieg ausgehend von einem Hoch bei 2.311 USD in einer bullischen Dreiecksformation, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Diese sei Anfang September nach oben aufgelöst und der Widerstandsbereich bei 2.405 USD angesteuert worden. Kurz vor der Hürde habe eine Korrektur eingesetzt, die an die Oberseite des Dreiecks zurückführe. Aktuell würden die Bullen versuchen die Unterstützungen bei 2.150 und 2.175 USD zu verteidigen.



Die Aufwärtsdynamik der vergangenen Wochen sei längst Geschichte und Palladium kämpfe aktuell gegen die Etablierung eines neuen Abwärtstrends an. Dennoch könnte es ausgehend vom aktuellen Niveau zu einer Erholung bis 2.248 USD kommen. Doch erst über der Hürde bei 2.311 USD wäre die Abwärtswelle neutralisiert und ein weiterer Angriff auf das Hoch bei 2.388 USD denkbar. Sollte der Wert dagegen auch unter 2.150 USD fallen, dürfte der Support bei 2.084 USD angegriffen werden. Darunter drohe ein Einbruch bis 1.997 USD. (25.09.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Palladium



mehr >