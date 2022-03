Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Palantir.



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (03.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Softwareanbieters Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) unter die Lupe.Während auch Tech-Aktien heute überwiegend ordentlich gelaufen seien, sei der Kurs der Palantir-Aktie im Minus. Dafür dürfte nicht nur eine charttechnische Konstellation verantwortlich sein. Vielmehr hätten die Ark-Fonds von Star-Investorin Cathie Wood einmal mehr Palantir-Aktien auf den Markt geschmissen.Die Verkäufe seien aber diesmal recht überschaubar: 298 Palantir-Aktien seien abgestoßen worden. Das entspreche einer Transaktion von insgesamt rund 3.500 Dollar.Außerdem seien 1.387 Etsy-Aktien verkauft worden, was einem Handelsvolumen von immerhin 200.00 Dollar entspreche.Die Verkäufe seien ein schlechtes Zeichen, da die Ark-Fonds in den vergangenen Wochen eigentlich eher als Käufer aufgetreten seien. Von Palantir und Etsy würden dagegen selbst noch Teile der ohnehin enorm verringerten Positionen verkauft.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: