18,248 EUR +0,61% (27.05.2021, 15:17)



22,12 USD +2,98% (26.05.2021, 22:10)



ISIN: US69608A1088



A2QA4J



PTX



PLTR



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (27.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Softwareanbieters Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) unter die Lupe.Palantir gehöre zweifellos zu den erfolgreichsten Tech-IPOs des vergangenen Jahres. Seit dem Börsengang im September 2020 sei das Papier des US-Softwareanbieters in der Spitze auf eine unglaubliche Performance von +520% gekommen, bis die überfällige Korrektur angesetzt habe. Aus operativer Sicht habe sich Palantir dagegen bis heute nichts zu Schulden kommen lassen. Ganz im Gegenteil: Vorgestern sei ein weiterer lukrativer Deal des Unternehmens bekannt geworden. Palantir weite demnach seine Zusammenarbeit mit U.S. Space Force und U.S. Air Force aus. Der Big-Data-Spezialist werde Software für "fortgeschrittene kritische Missionen" bereitstellen. Darüber hinaus werde Palantir seine DaaS-Plattform (Data-as-a-Service) verwenden, um das Programm "Space Command and Control" zu unterstützen. Die Lösungen des Unternehmens würden Führungskräften der Luftwaffe auch eine Analyseplattform bieten, auf der Datenquellen aus dem gesamten Service zusammengeführt würden. Der Gesamtwert des Deals belaufe sich auf rund 33 Mio. USD.Mit dem neuen Deal baue Palantir seine Präsenz im öffentlichen Sektor in den USA aus. In diesem Kontext sollte nicht unerwähnt bleiben, dass Palantir trotz dieser starken Positionierung bei den US-Behörden sich zunehmend von seiner Abhängigkeit vom öffentlichen Kunden löse und daneben immer weiter in die Privatwirtschaft expandiere. Im ersten Quartal seien fast 40% der Erlöse von Palantir (133 Mio. USD) auf den privaten Auftraggeber zurückzuführen gewesen.Die Palantir-Aktie habe nach den Zahlen sich von ihren Jahrestiefs gelöst und erfolgreich die wichtige 20-USD-Marke überwunden. Damit dürfte der Titel seine Erholungsbewegung in den nächsten Tagen fortsetzen. Das Papier bleibe interessant und gehöre in jedem Fall auf die Watchlist der Anleger, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.05.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Palantir.Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: PalantirBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link