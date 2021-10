Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Palantir.



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei).



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Softwareanbieters Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) unter die Lupe.Die Aktien des Softwareanbieters Palantir hätten gestern im nachbörslichen Handel zu den klaren Gewinnern gehört. Die Papiere hätten zuletzt knapp 14 Prozent im Plus notiert. Grund: Das Unternehmen habe einen neuen Deal mit der U.S. Army geschlossen. Und dieser könne sich wahrlich sehen lassen.Der Deal habe ein Auftragsvolumen von 823 Millionen Dollar. Palantir werde im Rahmen des Deals die Software Gotham bereitstellen, die laut Unternehmensangaben "ein Betriebssystem für die Entscheidungsfindung im Verteidigungsbereich" sei. Die Plattform werde zudem Angehörige des U.S. Army Intelligence (USAI) weltweit mit Daten und einer Analyseplattform versorgen.Der neue Deal sei ein wahrer Befreiungsschlag für den Titel. Die Aktie habe zuletzt gedroht, in den Bereich der 20-Dollar-Marke zurückzufallen. Könne das Papier heute im regulären Handel zweistellig gewinnen, dann käme dies einem wichtigen Kaufsignal gleich. Denn dann würde die Aktie über den GD50 und GD200 ausbrechen, die sich zurzeit im Bereich der 25-Dollar-Marke befinden würden."Der Aktionär" bleibt bei seiner Einschätzung: Palantir ist eines der aussichtsreichsten Softwareunternehmen an der Börse. Aufgrund der hohen Bewertung und charttechnischer Überlegungen reicht es zurzeit jedoch nur für die Watchlist, so Emil Jusifov. (Analyse vom 06.10.2021)Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Palantir.