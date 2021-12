Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Palantir-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Palantir-Aktie:

15,952 EUR -1,46% (17.12.2021, 14:48)



NYSE-Aktienkurs Palantir-Aktie:

18,34 USD -2,76% (16.12.2021, 22:10)



ISIN Palantir-Aktie:

US69608A1088



WKN Palantir-Aktie:

A2QA4J



Ticker-Symbol Palantir-Aktie:

PTX



NYSE-Symbol Palantir-Aktie:

PLTR



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (17.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Softwareanbieters Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) unter die Lupe.Die Ausverkaufswelle an den Technologiebörsen habe auch Palantir erfasst. In der Spitze habe das Papier des Spezialisten für Big-Data- und Analytics-Software bereits über 60% rrigiert. Sollten Anleger nun investiert bleiben oder sich den Bären anschließen und verkaufen?Die Korrektur bei Palantir sei überfällig gewesen. Die Aktie habe sich binnen kürzester Zeit vervielfacht und sei überbewertet gewesen. Auch aktuell sei der Titel mit einem 22er-KUV von 18,4 teuer, jedoch aufgrund der positiven operativen Entwicklung wieder investierbar geworden.Besonders erfreulich aus Anlegersicht seien die zahlreichen Deals, die das US-Unternehmen in den letzten Monaten geschlossen habe, u.a. einen neuen Deal mit der US Army im Auftragsvolumen von 823 Mio. USD. Ein weiterer Vertrag mit der US-Armee im Volumen von 116,3 Mio. USD sei erst gestern um ein Jahr verlängert worden. Konkret gehe es um die Plattform Vantage, die mithilfe der Palantir-Software den Angehörigen der US Army ermögliche, datenbasierte Entscheidungen zu treffen.Und Palantir sei schon lange nicht mehr ein reiner Dienstleister für öffentliche Kunden. Der Softwareanbieter expandiere zunehmend in die Privatwirtschaft. Und der US-Konzern bleibe weiter auf Kurs. Wichtig: Palantirs Eigenkapitalquote habe zuletzt bei 70% gelegen, was ein Spitzenwert für wachstumsorientierte Technologieunternehmen sei. Die Cashreserven hätten sich in Q3 auf 2,42 Mrd. USD belaufen.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Palantir.Die Autoren halten unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Palantir.