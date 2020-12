Börsenplätze Palantir-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Palantir-Aktie:

18,30 EUR -14,49% (02.12.2020, 19:12)



NYSE-Aktienkurs Palantir-Aktie:

21,97 USD -14,41% (02.12.2020, 18:57)



ISIN Palantir-Aktie:

US69608A1088



WKN Palantir-Aktie:

A2QA4J



Ticker-Symbol Palantir-Aktie:

PTX



NYSE-Symbol Palantir-Aktie:

PLTR



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (02.12.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Softwareanbieters Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) unter die Lupe.Palantir gehöre zu den großen Profiteuren des Börsenjahres 2020. Die Aktie habe seit dem Börsengang vor knapp zwei Monaten in der Spitze knapp 350% zugelegt. Dann habe jedoch eine scharfe Korrektur eingesetzt. Offensichtlich würden die Anleger ihre Gewinne mitnehmen.Aktuell verliere die Palantir-Aktie rund 14%. Damit habe das Papier des Softwareanbieters seit seinem Rekordhoch bereits über 30% eingebüßt. Aus charttechnischer Sicht sei nun mit der Fortsetzung der Abwärtsbewegung bis in den Bereich bei 20 USD zu rechnen. Spätestens hier sei mit einer härteren Gegenwehr der Bullen zu rechnen.Der heutige Abverkauf begründe sich mit der pessimistischen Enschätzung des Morgan-Stanley-Analysten Keith Weiss. Er habe sein Rating für die Palantir-Aktie von "equal-weight" auf "underweight" herabgestuft. Weiss sei schlicht der Ansicht, dass die Palantir-Aktie nach der fulminanten Kursrally zu heiß gelaufen sei."Der Aktionär" bleibe für die Zukunft von Palantir langfristig optimistisch und empfehle invesierten Anlegern die Ruhe zu bewahren und den Stopp-Kurs auf 15,50 Euro nachzuziehen, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link