Börsenplätze Palantir-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Palantir-Aktie:

17,38 EUR +3,19% (18.05.2021, 18:00)



NYSE-Aktienkurs Palantir-Aktie:

21,23 USD +3,76% (18.05.2021, 17:47)



ISIN Palantir-Aktie:

US69608A1088



WKN Palantir-Aktie:

A2QA4J



Ticker-Symbol Palantir-Aktie:

PTX



NYSE-Symbol Palantir-Aktie:

PLTR



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (18.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Softwareanbieters Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit dem Quantum Fund und seiner Wette gegen das Britische Pfund sei George Soros zu einer Investment-Legende geworden. Jetzt habe die von ihm gegründete Investmentfirma im großen Stil Palantir-Aktien abgestoßen. Der Grund für die Trennung sei aber nicht die Kursentwicklung von Palantir, sondern das Geschäftsmodell.Soros Fund Management habe im ersten Quartal des laufenden Jahres rund 18,5 Millionen Aktien von Palantir für etwa 435 Millionen Dollar verkauft. Der Rauswurf aus dem Depot komme nicht überraschend. Ein früherer Mitarbeiter habe für Soros im Jahr 2012, also schon lange vor dem Börsengang, Unternehmensanteile erworben. Einige Wochen nach dem Börsengang 2020 habe Soros Fund Management erklärt, die Investition sei zu einem Zeitpunkt getätigt worden, "als die negativen sozialen Folgen von Big Data noch wenig verstanden wurden". Soros sei mit den Geschäftspraktiken des Unternehmens nicht einverstanden.Wachstumsaktien-Investorin Cathie Wood setze mit Ark Invest hingegen auf Palantir und habe in den vergangenen Monaten kräftig gekauft. Das gehe aus Dokumenten der US-Börsenaufsicht hervor. Demnach halte Ark derzeit wohl Palantir-Anteile im Gesamtwert einer deutlich zweistelligen Millionen-Dollar-Summe.Die Palantir-Aktie hat die 20-Dollar-Marke zurückerobert, bleibt aufgrund einer recht ambitionierten Bewertung jedoch ein heißes Eisen, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". Dass die alten Hochs bald wieder erreicht würden, sei eher unwahrscheinlich, solange keine neue Euphorie bei Tech-Werten einsetze. (Analyse vom 18.05.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Palantir.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link