Börsenplätze Palantir-Aktie:



NYSE-Aktienkurs Palantir-Aktie:

13,83 USD +16,41% (06.11.2020, 22:10)



Tradegate-Aktienkurs Palantir-Aktie:

12,80 EUR +10,38% (09.11.2020, 10:22)



ISIN Palantir-Aktie:

US69608A1088



WKN Palantir-Aktie:

A2QA4J



Ticker-Symbol Palantir-Aktie:

PTX



NYSE-Symbol Palantir-Aktie:

PLTR



Kurzprofil Palantir Technologies Inc.:



Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei). (09.11.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Softwareanbieters Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) unter die Lupe.Palantir sei erst seit knapp einem Monat an der Börse. Seitdem habe sich der US-Titel aber nahezu verdoppelt. Nun würden alle Augen auf die anstehenden Q3-Zahlen blicken, die der Softwarespezialist am 12. November präsentieren werde.Die charttechnische Stärke werde durch das starke operative Geschäft von Palantir gestützt. Laut Bloomberg sollten in Q3 279 Mio. Dollar erlöst werden. Der Nettogewinn solle bei 66 Mio. Dollar liegen.Für das Gesamtjahr 2020 rechne Palantir mit einem Umsatz von 1,06 Mrd. Dollar, was einem Wachstum von 42 Prozent entsprechen würde. Zudem möchten die Kalifornier in diesem Jahr zum ersten Mal die Gewinnschwelle erreichen.Palantir biete eine gefragte Software zur Analyse von komplexen Datenmengen an (Big Data) und besitze eine Reihe von namhaften Kunden im öffentlichen und privaten Sektor. Erst kürzlich sei bekannt geworden, dass Palantir mit der britischen Regierung über eine Kooperation verhandle. U.a. solle Palantir dabei eine Contact-Tracing-App entwickeln.DER AKTIONÄR sehe bei Palantir noch viel Potenzial und rate Investierten dabei zu bleiben. Neueinsteiger sollten vorerst die Q3-Zahlen des Softwarekonzerns abwarten, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link