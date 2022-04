Börsenplätze Palantir-Aktie:



Palantir Technologies Inc. baut Software-Plattformen für Institutionen. Palantir ist in zwei Segmenten tätig: Dem kommerziellen Bereich, der Kunden aus nichtstaatlichen Branchen bedient, und dem staatlichen Bereich, der Kunden aus Behörden der US-Bundesregierung und Nicht-Regierungsbehörden der Vereinigten Staaten bedient. Es hat zwei Software-Plattformen gebaut, Palantir Gotham (Gotham) und Palantir Foundry (Gießerei).



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palantir-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Softwareanbieters Palantir Technologies Inc. (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker-Symbol: PTX, NYSE-Symbol: PLTR) unter die Lupe.So ganz könne sich die Palantir-Aktie dem allgemeinen Tech-Abverkauf nicht entziehen. Der Kurs sink aber nur zögerlich, während andere Aktien bereits die Korrekturtiefs noch mal angelaufen hätten. Stützend wirke, dass es diese Woche gleich mehrere positive Einschätzungen zu Palantir gegeben habe - eine kleine Trendwende.Eigentlich sei Palantir kein Analysten-Liebling. RBC Capital Markets habe allerdings immerhin seine Verkaufsempfehlung gestrichen, Palantir auf "neutral" gesetzt und das Kursziel von 9 auf 12 USD erhöht. Zwar seien die Langfristaussichten des US-Unternehmens immer noch ungewiss. Der Rückenwind durch den Ukraine-Krieg mache Palantir aber zu "einem schwierigen Short". Vielmehr sei kurzfristiger Aufwind möglich, falls Palantir weitere Aufträge der US-Regierung an Land ziehen könne.Aufgrund des Ukraine-Kriegs würden einige Marktteilnehmer spekulieren, dass die Dienste von Daten-Spezialist Palantir besonders gefragt sein könnten. Piper Sandler vergebe deswegen eine Kaufempfehlung und habe das Kursziel für Palantir von 15 auf 16 USD angehoben. Palantir habe zudem mittlerweile auch das Kriegsveteranenministerium der USA sowie das US-Energieministerium als Kunden gewinnen können, habe es geheißen. Dies trage wahrscheinlich dazu bei, dass Palantirs US-Regierungsgeschäft in den kommenden Jahren voraussichtlich 10 bis 20% jährlich wachsen werde.Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Palantir.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link