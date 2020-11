Tradegate-Aktienkurs PVA TePla-Aktie:

12,44 EUR +5,60% (09.11.2020, 15:08)



Xetra-Aktienkurs PVA TePla-Aktie:

12,48 EUR +5,94% (09.11.2020, 14:55)



ISIN PVA TePla-Aktie:

DE0007461006



WKN PVA TePla-Aktie:

746100



Ticker-Symbol PVA TePla-Aktie:

TPE



Kurzprofil PVA TePla AG:



Als Vakuum-Spezialist für Hochtemperatur und Plasmaprozesse ist die PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) eines der führenden Unternehmen im Weltmarkt bei Hartmetall-Sinteranlagen, Kristallzucht-Anlagen sowie Anlagen zur Oberflächenaktivierung und Feinstreinigung im Plasma. Mit ihren Systemen und Dienstleistungen unterstützt die PVA TePla wesentliche Herstellungsprozesse und technologische Entwicklungen von Industrieunternehmen, insbesondere in der Halbleiter-, Hartmetall-, Elektro-/ Elektronik- und Optikindustrie sowie auf den zukunftsträchtigen Gebieten der Energie-, Photovoltaik- und Umwelttechnologie.



Das Unternehmen bietet seinen Kunden individuelle Lösungen aus einer Hand an. Diese reichen von der Technologieentwicklung über die maßgeschneiderte Konstruktion und Bau der Produktionsanlagen bis zum Kundendienst. Gemeinsam mit seinen Kunden erschließt das Unternehmen mit seinen Systemen und Anlagen neueste Anwendungsfelder - seien es die nächste Wafergeneration für die Halbleiter- oder Photovoltaik-Industrie, Metallpulvertechnologie, neue Kristalle für die optoelektronische Industrie oder Fasern für die Datenübertragung oder Weiterentwicklungen von High-Tech Werkstoffen. (09.11.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - PVA TePla-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PVA TePla AG (ISIN: DE0007461006, WKN: 746100, Ticker-Symbol: TPE) unter die Lupe.PVA TePla habe im dritten Quartal den Umsatz um fast 10% gesteigert und damit nach dem Corona-bedingten Umsatzrückgang im ersten Halbjahr nun auch in Summe der ersten neun Monate ein minimales Wachstum auf 96,6 Mio. Euro erzielt.Noch stärker habe sich das Ergebnis erhöht. Das EBIT habe im dritten Quartal um 19% und in Summe der ersten neun Monate um 11% zugelegt, beim Nettoergebnis, das zusätzlich von einem positiven Steuereffekt profitiert habe, hätten die Zuwächse bei 28 resp. 21% gelegen. Vor diesem Hintergrund habe PVA TePla die bisherige Prognose dahingehend präzisiert, dass der Umsatz in etwa auf dem Vorjahresniveau ausfallen solle, während das EBITDA bei rund 17 Mio. Euro und damit sogar oberhalb des Vorjahreswertes erwartet werde.Mit diesen Zahlen setze PVA TePla die erfolgreiche Entwicklung der letzten Jahre fort. Eine wichtige Weichenstellung für die Zukunft sei zudem mit der jüngst vereinbarten Kooperation (und Minderheitsbeteiligung) mit der MPA Industrie aus Frankreich vorgenommen worden, aus der sich PVA TePla eine deutliche Stärkung der Position im Markt für Siliziumkarbid-Anwendungen verspreche.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze PVA TePla-Aktie: