PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 65 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu den performance- und sportinspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören unter anderem Fußball, Running und Training sowie Golf und Motorsport.



PUMA kooperiert mit weltweit angesagten Designern wie STAPLE, STAMPD oder TRAPSTAR, um innovative und schnelle Designs in die Welt des Sports zu bringen. Zur PUMA Gruppe gehören insbesondere die Marken PUMA und COBRA GOLF sowie das Tochterunternehmen Dobotex. PUMA vertreibt seine Produkte in mehr als 120 Ländern und beschäftigt mehr als 13.000 Mitarbeitende weltweit. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. (28.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PUMA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sport- und Lifestyle-Konzerns PUMA SE (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) unter die Lupe.Der Sportartikelhersteller PUMA sei im dritten Quartal auf den Wachstumspfad zurückgekehrt. Das Quartal habe sich dabei "viel besser" entwickelt, "als ich es erwartet hatte", habe Vorstandschef Björn Gulden die am Mittwoch vorgelegten Zahlen kommentiert. Doch die Anleger würden enttäuscht reagieren, die Aktie falle deutlich.PUMA habe im dritten Quartal den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 7,2 Prozent auf 1,58 Milliarden Euro gesteigert. Währungsbereinigt habe das Plus bei 13,3 Prozent gelegen. Das operative Ergebnis (EBIT) habe sich um 16,8 Prozent auf 190 Millionen Euro verbessert.Das Ergebnis sei damit besser ausgefallen, als es von Bloomberg befragte Analysten erwartet hätten. Unter dem Strich habe PUMA mit 113,6 Millionen Euro 13 Prozent mehr verdient.Im zweiten Quartal seien Umsatz und Ergebnis wegen der weitgehenden Stilllegung des öffentlichen Lebens im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie noch eingebrochen.Guldens Vorsicht schmecke der Börse am Mittwoch ganz und gar nicht. Die PUMA-Aktie verliere im frühen Handel fünf Prozent auf 75,36 Euro. Dabei komme die Skepsis des Managements nun wirklich nicht überraschend, angesichts der Entwicklung in der Pandemie."Der Aktionär" empfiehlt seinen Lesern, Ruhe zu bewahren, denn die PUMA-Story ist noch nicht ausgereizt, so Andreas Deutsch. Das Kursziel laute 85,00 Euro. (Analyse vom 28.10.2020)Mit Material von dpa-AFX