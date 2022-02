Börsenplätze PUMA-Aktie:



Kurzprofil PUMA SE:



PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 65 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu den performance- und sportinspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören unter anderem Fußball, Running und Training sowie Golf und Motorsport.



PUMA kooperiert mit weltweit angesagten Designern wie STAPLE, STAMPD oder TRAPSTAR, um innovative und schnelle Designs in die Welt des Sports zu bringen. Zur PUMA Gruppe gehören insbesondere die Marken PUMA und COBRA GOLF sowie das Tochterunternehmen Dobotex. PUMA vertreibt seine Produkte in mehr als 120 Ländern und beschäftigt mehr als 13.000 Mitarbeitende weltweit. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. (24.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PUMA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Sport- und Lifestyle-Konzerns PUMA SE (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.2021 sei ein Rekordjahr der Unternehmensgeschichte von PUMA gewesen: Umsatz und EBIT seien auf das bisher höchste Niveau geklettert - und das trotz anhaltender Probleme in den Lieferketten und politischer Spannungen. PUMA habe damit ein dynamischeres Wachstum als seine Konkurrenten adidas und Nike verzeichnet.2021 habe PUMA den Umsatz um 32 Prozent auf 6,8 Milliarden Euro gesteigert, währungsbereinigt sei es ebenfalls ein Plus von 32 Prozent gewesen. Am besten seien die Geschäfte in Nord- und Südamerika gelaufen: Dort habe PUMA erstmals die Umsatzmarke von zwei Milliarden Euro (+54 Prozent) geknackt.Das Nettoergebnis sei von rund 79 Millionen Euro im Vorjahr auf knapp 310 Millionen Euro gestiegen. Das operative Ergebnis habe sich nach dem Gewinneinbruch im ersten Pandemiejahr um 160 Prozent auf 557 Millionen Euro verbessert.Die Herausforderungen würden jedoch auch im neuen Jahr groß bleiben. Große Sorge bereite PUMA der chinesische Markt: Dort sei der Umsatz aufgrund von Boykottaufrufen gegen westliche Marken um bis zu sechs Prozent gesunken. Der Russland-Ukraine-Konflikt sorge ebenfalls für Unsicherheit, dennoch rechne PUMA mit keinen weitreichenden Konsequenzen für das Geschäftsergebnis. Die Umsätze in beiden Ländern würden nur weniger als fünf Prozent der Gesamterlöse ausmachen.Die Nummer 3 im Sportartikelgeschäft habe Umsatz und Gewinn im vorherigen Jahr deutlich höher steigern können als seine Konkurrenten. Die Aktie leide aber weiter unter den geopolitischen Spannungen.Anleger warten eine Bodenbildung ab, so Sarina Rosenbusch von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link