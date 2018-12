Tradegate-Aktienkurs PUMA-Aktie:

461,00 EUR +0,77% (12.12.2018, 08:31)



ISIN PUMA-Aktie:

DE0006969603



WKN PUMA-Aktie:

696960



Ticker-Symbol PUMA-Aktie:

PUM



NASDAQ OTC Ticker-Symbol PUMA-Aktie:

PMMAF



Kurzprofil PUMA SE:



Die PUMA SE (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 65 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu den performance- und sportinspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören unter anderem Fußball, Running und Training sowie Golf und Motorsport.



PUMA kooperiert mit weltweit angesagten Designern wie STAPLE, STAMPD oder TRAPSTAR, um innovative und schnelle Designs in die Welt des Sports zu bringen. Zur PUMA Gruppe gehören insbesondere die Marken PUMA und COBRA GOLF sowie das Tochterunternehmen Dobotex. PUMA vertreibt seine Produkte in mehr als 120 Ländern und beschäftigt mehr als 13.000 Mitarbeitende weltweit. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. (12.12.2018/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - PUMA-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sport- und Lifestyle-Konzerns PUMA SE (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) charttechnisch unter die Lupe.Ein solch konstruktiver Chartverlauf, wie der der PUMA-Aktie, sei im aktuellen Umfeld selten geworden. Zuletzt habe der seit dem Rekordhoch bei 539 EUR bestehende Abwärtstrend (akt. bei 413,65 EUR) zu den Akten gelegt werden können. Dank dieser Entwicklung könne die Verschnaufpause der letzten Monate übergeordnet als trendbestätigende Flagge interpretiert werden. Perspektivisch lasse das nach oben aufgelöste Konsolidierungsmuster auf ein Wiedersehen mit dem o. g. Allzeithoch schließen. Ein Anstieg über die letzten Wochenhochs bei 469,50/473,50 EUR würde dabei unserem Positivszenario zusätzlichen Nachdruck verleihen.Auf der Indikatorenseite möchten die Analysten die Relative Stärke nach Levy hervorheben, die gerade wieder ihren Schwellenwert von 1 passiert habe. Der Wochen-MACD arbeite daran, diesem Beispiel zu folgen und seinerseits ein neues, nachhaltiges Einstiegssignal zu generieren. Die Glättungslinien der letzten 90 bzw. 200 Tage (akt. bei 440,58/439,12 EUR) könnten sich dabei als Sprungbrett erweisen. Aufgrund der Bedeutung der beiden gleitenden Durchschnitte würden sich diese im Ausbruchsfall als Absicherung für neue Long-Positionen anbieten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 12.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs PUMA-Aktie:456,50 EUR +2,70% (11.11.2018, 17:35)