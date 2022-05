Börsenplätze PUMA-Aktie:



PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 65 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu den performance- und sportinspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören unter anderem Fußball, Running und Training sowie Golf und Motorsport.



PUMA kooperiert mit weltweit angesagten Designern wie STAPLE, STAMPD oder TRAPSTAR, um innovative und schnelle Designs in die Welt des Sports zu bringen. Zur PUMA Gruppe gehören insbesondere die Marken PUMA und COBRA GOLF sowie das Tochterunternehmen Dobotex. PUMA vertreibt seine Produkte in mehr als 120 Ländern und beschäftigt mehr als 13.000 Mitarbeitende weltweit. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. (27.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PUMA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nach Ansicht von Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie der PUMA SE (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) auf dem aktuellen Niveau ein klarer Kauf.Das Metaverse sei die neue Heimat der Mode. adidas und Nike hätten es bereits vorgemacht, jetzt springe auch PUMA auf den Zug auf. Das Thema könnte der Aktie den dringend benötigten Schub verleihen. Während der Kurs am Mittwoch ein neues Zwei-Jahres-Tief markiert habe, gehe es seitdem wieder leicht aufwärts.In Zusammenarbeit mit der globalen Online-Plattform Roblox habe PUMA das Onlinespiel "PUMA and the Land of Games" entwickelt. Dort könnten Fans ihre Avatare mit der Sportmarke einkleiden aber das sei noch längst nicht alles. Der Clou: Die Spieler müssten sich die Kleidung erst einmal verdienen und sportliche Mini-Spiele bestreiten. Sie dürften Hindernissen ausweichen, Tore schießen und Bälle werfen - während sie von Kopf bis Fuß in der PUMA-Sportbekleidung stecken würden."Wir freuen uns, der Roblox-Community ein fesselndes und unterhaltsames Sporterlebnis bieten zu können", so PUMA-CBO, Adam Petrick. Spieler sollten ihrer Kreativität und ihrem ganz eigenen Stil im Spiel Ausdruck verleihen können.Virtuelle Mode sei zu einem neuen Trend geworden, bei dem sich alle Marken gegenseitig überbieten möchten. 2021 sei der weltweite Metaverse-Markt knappe 39 Milliarden Dollar wert gewesen und solle laut Prognosen von Grand View Research bis 2030 etwa 680 Milliarden Dollar erreichen. Das entspreche einem jährlichen Wachstum von fast 40 Prozent. Roblox ziehe die Aufmerksamkeit der Modeunternehmen dabei besonders auf sich. Kein Wunder, denn mit 49 Millionen täglich aktiven Nutzern biete sie Fashion-Labels ein riesiges Publikum zur Präsentation der Klamotten. Konkret seien 2021 auf Roblox mehr als 25 Millionen virtuelle Artikel erstellt und etwa 5,8 Milliarden davon verkauft worden.PUMA sei und bleibe ein starker Player in der Sportartikelbranche. Auch der Schritt in Richtung Metaverse sei für den Musterdepot-Wert strategisch klug.Mittlerweile sind alle Risiken im Kurs eingepreist und die PUMA-Aktie ist auf dem aktuellen Niveau ein klarer Kauf, so Sarina Rosenbusch von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link