Kurzprofil PUMA SE:



Die PUMA SE (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 65 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu den performance- und sportinspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören unter anderem Fußball, Running und Training sowie Golf und Motorsport.



PUMA kooperiert mit weltweit angesagten Designern wie STAPLE, STAMPD oder TRAPSTAR, um innovative und schnelle Designs in die Welt des Sports zu bringen. Zur PUMA Gruppe gehören insbesondere die Marken PUMA und COBRA GOLF sowie das Tochterunternehmen Dobotex. PUMA vertreibt seine Produkte in mehr als 120 Ländern und beschäftigt mehr als 13.000 Mitarbeitende weltweit. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. (29.08.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - PUMA-Aktienanalyse von Aktienanalyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Sport- und Lifestyle-Konzerns PUMA SE (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF).Das Wertpapier habe in den letzten Wochen signifikant steigen und damit auch den deutlichen Kursrückgang im Zuge der Veröffentlichung der sehr solide ausgefallenen Q2-Zahlen überkompensieren können. Nachdem bei den Q2-Zahlen der "nur" bestätigte Ergebnisausblick für 2018 (Anstieg des EBIT um 27% bis 35% y/y auf 310 bis 330 Mio. Euro; H1 2018: +50% y/y) für eine Enttäuschung gesorgt habe, sollte jetzt zunehmend das für H2/2018 in Aussicht gestellte stärkere Wachstum bei Fußball-Schuhen und -Trikots, gerade mit Blick auf den Start der Fußball-Bundesliga und der anderen Top-Fußball-Ligen in Westeuropa, in das Blickfeld rücken.So habe das Unternehmen sein Engagement als Ausrüster in der Bundesliga (VFB Stuttgart, Borussia Dortmund und neu Borussia Mönchengladbach) und weiteren europäischen Fußball-Ligen (neu: AC Mailand, Olympique Marseille) im Gegensatz zum Konkurrenten adidas (in der Fußball-Bundesliga nur noch durch Bayern München vertreten) ausgeweitet. Impulse sollten auch durch den Wiedereinstieg in die Kategorie Basketball entstehen.Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt bei unveränderten Prognosen und einem von 440,00 auf 490,00 Euro angehobenen Kursziel sein "halten"-Votum für die PUMA-Aktie. Das unsichere globale Handelsumfeld, das aktuelle Bewertungsniveau und die erhöhten Investitionen im Einzelhandel stünden einem höheren Kurspotenzial entgegen. (Analyse vom 29.08.2018)Börsenplätze PUMA-Aktie:Xetra-Aktienkurs PUMA-Aktie:469,00 EUR -0,74% (29.08.2018, 11:06)