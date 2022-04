Börsenplätze PUMA-Aktie:



PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 65 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu den performance- und sportinspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören unter anderem Fußball, Running und Training sowie Golf und Motorsport.



PUMA kooperiert mit weltweit angesagten Designern wie STAPLE, STAMPD oder TRAPSTAR, um innovative und schnelle Designs in die Welt des Sports zu bringen. Zur PUMA Gruppe gehören insbesondere die Marken PUMA und COBRA GOLF sowie das Tochterunternehmen Dobotex. PUMA vertreibt seine Produkte in mehr als 120 Ländern und beschäftigt mehr als 13.000 Mitarbeitende weltweit. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. (28.04.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PUMA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der PUMA SE (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am Mittwoch habe der Sportartikelhersteller PUMA seine Quartalszahlen veröffentlicht und diese hätten sich sehen lassen können. Sowohl beim Umsatz als auch beim EBIT hätten die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen werden können. Einzig beim Ausblick habe sich der DAX -Konzern zurückhaltend gegeben. Infolge der Zahlen habe es nun erste Analystenstimmen gegeben.Grace Smalley, Analystin der US-Bank J.P. Morgan, habe in einer Studie von Mittwoch ihr Kursziel von 115 auf 110 Euro reduziert. Aufgrund des immer noch enormen Kurspotenzials habe sie ihre Empfehlung aber bei "kaufen" belassen. Trotz des unerwartet guten ersten Quartals habe PUMA den Jahresausblick nur bestätigt. Da sie von höheren Kosten ausgehe, habe sie ihre Gewinnprognosen 2022 und 2023 reduziert.Goldman Sachs traue der Aktie sogar noch größere Kursgewinne zu, allerdings habe die Investmentbank ihr Kursziel um zwei Euro auf 118 Euro reduziert. Damit habe Analyst Richard Edwards in seiner Studie die steigenden Zinsen eingepreist. Durch das starke Wachstum in Europa und China habe PUMA außerdem die Rückgänge in Asien kompensiert.Jörg Frey vom Analysehaus Warburg Research habe seine Kaufempfehlung bestätigt, allerdings ebenfalls sein Kursziel von 130 auf 120 Euro reduziert. Damit traue er der Aktie allerdings immer noch Kursgewinne von 74 Prozent zu. Auch er habe sein Bewertungsmodell an die Zinswende angepasst. Beeindruckt gezeigt habe sich Frey von dem trotz starken Gegenwinds imposanten Wachstum.Dennoch leidet das Papier weiterhin unter den geopolitischen Spannungen und Anleger warten eine Bodenbildung ab, so Julian Weber von "Der Aktionär" zur PUMA-Aktie. (Analyse vom 28.04.2022)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von "Der Aktionär": PUMA.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link