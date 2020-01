Börsenplätze PUMA-Aktie:



PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit über 65 Jahren stellt PUMA die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler der Welt her. Zu den performance- und sportinspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören unter anderem Fußball, Running und Training sowie Golf und Motorsport.



PUMA kooperiert mit weltweit angesagten Designern wie STAPLE, STAMPD oder TRAPSTAR, um innovative und schnelle Designs in die Welt des Sports zu bringen. Zur PUMA Gruppe gehören insbesondere die Marken PUMA und COBRA GOLF sowie das Tochterunternehmen Dobotex. PUMA vertreibt seine Produkte in mehr als 120 Ländern und beschäftigt mehr als 13.000 Mitarbeitende weltweit. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. (16.01.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PUMA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Sport- und Lifestyle-Konzerns PUMA SE (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Sportartikelhersteller seien der Renner im neuen Jahr an der Börse. Neben adidas befinde sich auch PUMA auf Rekordjagd. Rückenwind erhalte die Aktie der deutschen Nummer 2 am Donnerstag von einer positiven Studie der US-Investmentbank Morgan Stanley. Zuvor habe sich bereits Goldman Sachs optimistisch geäußert.Morgan Stanley sehe trotz der Rally (16 Prozent in vier Wochen, 70 Prozent in einem Jahr) noch Luft für PUMA. Analyst Edouard Aubin habe das Kursziel für die Aktie vor den Jahreszahlen von 72 auf 84 Euro angehoben und die Einstufung auf "übergewichten" belassen.Die Wahrscheinlichkeit einiger großer Risiken habe sich verringert, so Aubin in seiner Studie vom Donnerstag. Die Aussichten des Sportartikelherstellers in einigen Kernmärkten seien weiterhin sehr attraktiv. Der Experte habe seine Margenprognosen erhöht.Indes habe Richard Edwards von Goldman Sachs sein Kursziel für Puma von 81 auf 90 Euro angehoben. Die Aktie sei weiterhin ein Kauf. Er habe nun sein Bewertungsmodell weiter in die Zukunft verschoben, habe Edwards das neue Kursziel begründet. Zudem habe er unter anderem hervorgehoben, dass die Marktdurchdringung im Bereich deutsche Frauensportbekleidung im vierten Quartal 2019 stark zugenommen habe.Anleger sollten das starke Sentiment ausnutzen und investiert bleiben, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.01.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link