Auf dieser Basis erhöht Thorsten Renner, Aktienanalyst von GSC Research, sein Kursziel von 22 Euro auf 23 Euro und empfiehlt, die PSI-Aktie weiterhin zu kaufen. (Analyse vom 12.05.2020)



Kurzprofil PSI AG:



Der PSI-Konzern (ISIN: DE000A0Z1JH9, WKN: A0Z1JH, Ticker-Symbol: PSAN) entwickelt und integriert auf der Basis eigener Softwareprodukte komplette Lösungen für die Optimierung des Energie- und Materialflusses bei Versorgern (Energienetze, Energiehandel, Öffentlicher Personenverkehr) und Industrie (Rohstoffgewinnung, Metallerzeugung, Automotive, Maschinenbau, Logistik). PSI wurde 1969 gegründet und beschäftigt weltweit mehr als 1.900 Mitarbeiter. (12.05.2020/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - PSI-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Renner von GSC Research:Thorsten Renner, Aktienanalyst von GSC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der PSI Software AG (ISIN: DE000A0Z1JH9, WKN: A0Z1JH, Ticker-Symbol: PSAN).Nachdem die PSI Software AG für 2019 überzeugende Zahlen präsentiert habe, sei der Auftakt des laufenden Geschäftsjahres 2020 etwas schwächer ausgefallen. Allerdings hätten die Zahlen angesichts der aufkommenden COVID-19-Pandemie im Rahmen der Analystenerwartungen gelegen. Renner sei unverändert überzeugt davon, dass die PSI ohne größere Blessuren durch die derzeitige Krisenphase komme.Ausschlaggebend hierfür sei die hervorragende Aufstellung des Unternehmens im Vorfeld der Corona-Krise. Bis auf wenige Mitarbeiter im Bereich der Hardwareintegration in Malaysia sei das gesamte Personal des Konzerns bereits zuvor mit Notebooks ausgestattet gewesen und habe auch über Fernzugriffe für Heimarbeit verfügt. Derzeit würden mit nahezu sämtlichen Kunden Präsentationen, Besprechungen und Abnahmeprüfungen per Videokonferenz durchgeführt.Positiv sei hierbei auch die recht hohe Homeoffice-Effizienz von 75 bis 85 Prozent hervorzuheben. Zudem würden derzeit Reisekosten und Reisezeiten gespart. Angesichts des derzeitigen Bedarfs dürfte das Thema Digitalisierung auch nach dem Abklingen der Krise eher noch an Dynamik gewinnen. Viele Unternehmen würden in diesem Bereich auch noch einen immensen Nachholbedarf aufweisen. Entsprechend würden sich mit der digitalen Transformation der Geschäftsprozesse sowohl bei PSI als auch auf der Kundenseite weitere Wachstumspotenziale ergeben.Die derzeitige Krisensituation könnte der PSI Software AG auch noch zusätzliche Möglichkeiten auf der Akquisitionsseite eröffnen. Denn viele Wettbewerber würden angesichts der Krise deutliche Schwierigkeiten bekommen. Besonders erwünscht wären Kaufkandidaten im Energiesektor. Der Vorstand wolle sich hier aber nicht zeitlich unter Druck setzen, ein Ende der Krisenursache sollte zumindest erkennbar sein, bevor Zukäufe umgesetzt werden. Gleichwohl seien aber bereits erste Gespräche mit möglichen Kandidaten geführt worden.Zudem sei die Gesellschaft bei der Reduzierung der Aufträge mit Festpreis weiter vorangekommen. Der Anteil an den Konzernerlösen solle hier mittelfristig weiter auf unter 30 Prozent gesenkt werden. Im Gegensatz dazu verzeichne das Unternehmen einen wachsenden Anteil wiederkehrender Umsätze. In Zukunft erwarte der Analyst aus diesem Trend eine steigende Profitabilität und mittelfristig zweistellige Margen.Im kommenden Geschäftsjahr 2021 gehe der Analyst zwar von einer deutlichen Ergebnisverbesserung aus, trotzdem habe er hierbei noch negative Corona-Auswirkungen impliziert. Je nach Verlauf der Krise könne sich der Analyst jedoch auch zusätzliche positive Effekte vorstellen.Der vorübergehende Kurssturz in der Aktie sei mittlerweile wieder aufgeholt worden. Seit der letzten Empfehlung des Analysten vom 16. April sei die Notierung allein um knapp 9 Prozent gestiegen. Auch angesichts des starken Auftragseingangs im ersten Quartal sei der Analyst unverändert positiv für die Entwicklung der Gesellschaft gestimmt. Damit habe PSI die Krisenfestigkeit seines Erachtens unter Beweis gestellt.