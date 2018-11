Xetra-Aktienkurs PSI-Aktie:

16,75 EUR -0,89% (12.11.2018, 15:39)



Tradegate-Aktienkurs PSI-Aktie:

16,70 EUR -1,47% (12.11.2018, 15:42)



ISIN PSI-Aktie:

DE000A0Z1JH9



WKN PSI-Aktie:

A0Z1JH



Ticker-Symbol PSI-Aktie:

PSAN



Kurzprofil PSI AG:



Der PSI-Konzern (ISIN: DE000A0Z1JH9, WKN: A0Z1JH, Ticker-Symbol: PSAN) entwickelt und integriert auf der Basis eigener Softwareprodukte komplette Lösungen für die Optimierung des Energie- und Materialflusses bei Versorgern (Energienetze, Energiehandel, Öffentlicher Personenverkehr) und Industrie (Rohstoffgewinnung, Metallerzeugung, Automotive, Maschinenbau, Logistik). PSI wurde 1969 gegründet und beschäftigt weltweit mehr als 1.700 Mitarbeiter. (12.11.2018/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - PSI-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PSI AG (ISIN: DE000A0Z1JH9, WKN: A0Z1JH, Ticker-Symbol: PSAN) unter die Lupe.PSI Software profitiere weiter von der runderneuerten Software, die auf eine hohe Nachfrage treffe. Zwar hätten die Erlöse im dritten Quartal nur um 3,3% auf 47 Mio. Euro zugelegt, das dürfte aber eine kleine temporäre Wachstumsdelle darstellen. Denn der Auftragseingang in den ersten neun Monaten habe um 19,7% auf 176 Mio. Euro gesteigert werden können. Das spreche dafür, dass die im bisherigen Jahresverlauf gezeigte Dynamik mit einem Umsatzwachstum von 6,4% auf 141,6 Mio. Euro weiter zunehme. Auch der Margentrend zeige noch oben, nach neun Monaten habe das EBIT mit 10,0 Mio. Euro um 22,2% über dem Vorjahreswert gelegen, im dritten Quartal habe die Steigerung isoliert betrachtet sogar 54% auf 3,9 Mio. Euro betragen. Daraus errechne sich für diesen Abschnitt eine operative Rendite von 8,2%, gegenüber 5,5% im Vorjahr.Mit dem Rückenwind der starken Zahlen sei auch der Ausblick des Managements optimistisch ausgefallen. Das anvisierte Ziel für den operativen Gewinn in Höhe von 15 Mio. Euro dürfte nun übertroffen werden, was ein EBIT von mindestens 5 Mio. Euro in den letzten drei Monaten impliziere. Der deutlich über den Erwartungen liegende Auftragseingang schaffe zudem eine gute Basis für weiteres Wachstum in 2019, das bei einem Ausbleiben größerer Marktschocks nach Einschätzung der Experten über dem Wert in diesem Jahr liegen wird.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze PSI-Aktie: