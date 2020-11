Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze PSI-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PSI-Aktie:

24,10 EUR +0,84% (10.11.2020, 14:10)



Xetra-Aktienkurs PSI-Aktie:

24,10 EUR +0,84% (10.11.2020, 15:06)



ISIN PSI-Aktie:

DE000A0Z1JH9



WKN PSI-Aktie:

A0Z1JH



Ticker-Symbol PSI-Aktie:

PSAN



Kurzprofil PSI AG:



Der PSI-Konzern (ISIN: DE000A0Z1JH9, WKN: A0Z1JH, Ticker-Symbol: PSAN) entwickelt und integriert auf der Basis eigener Softwareprodukte komplette Lösungen für die Optimierung des Energie- und Materialflusses bei Versorgern (Energienetze, Energiehandel, Öffentlicher Personenverkehr) und Industrie (Rohstoffgewinnung, Metallerzeugung, Automotive, Maschinenbau, Logistik). PSI wurde 1969 gegründet und beschäftigt weltweit mehr als 1.900 Mitarbeiter. (10.11.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - PSI-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Renner von GSC Research:Thorsten Renner, Aktienanalyst von GSC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der PSI Software AG (ISIN: DE000A0Z1JH9, WKN: A0Z1JH, Ticker-Symbol: PSAN) und erhöht das Kursziel von 27 auf 28,50 Euro.Auch im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2020 habe die PSI Software AG seine Einschätzung bestätigt, dass das Unternehmen ohne große Blessuren durch die COVID-19-Pandemie kommte. So liege der Auftragseingang bisher nur leicht unter dem letztjährigen Rekordniveau und der Auftragsbestand sogar knapp über dem Vorjahreswert. Trotz der wieder zunehmenden Einschränkungen infolge von Corona habe ihn dies zu einer Anhebung seiner Prognosen veranlasst.Doch diese Erfolge würden sich nicht von selbst ergeben, PSI habe sich schon vor Corona weitgehend krisenfest aufgestellt. So hätten die Mitarbeiter bereits über das technische Equipment verfügt, um zügig in den Homeoffice-Modus wechseln zu können. Wenngleich die Reisebeschränkungen die Akquisition neuer Aufträge erschweren würden, bringe die Arbeit im Homeoffice auch deutliche Einsparungen bei Reisekosten und Reisezeit mit sich.Zudem eröffne die Krise auch Chancen für die Gesellschaft. Denn hierdurch gewinne das Thema Digitalisierung noch stärker an Bedeutung, was die Umsetzung in vielen Bereichen beschleunigen dürfte. Dies beschere auch PSI weiteres Absatzpotenzial. Und auch wenn diese Themen derzeit etwas in den Hintergrund gerückt sei, würden Klimapolitik und Verkehrswende ebenfalls unverändert eine wichtige Rolle spielen.In den vergangenen Monaten habe sich der PSI-Aktienkurs bereits erfreulich entwickelt. Infolge der Anhebung seiner Schätzungen erhöhe Renner auch sein Kursziel von 27 auf 28,50 Euro je Anteilsschein.Auf dieser Basis bekräftigt Thorsten Renner, Aktienanalyst von GSC Research, in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die PSI-Aktie. (Analyse vom 10.11.2020)