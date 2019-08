Börsenplätze PRO DV-Aktie:



Die PRO DV AG (ISIN: DE0006967805, WKN: 696780, Ticker-Symbol: PDA) ist ein IT-Beratungs- und Lösungsanbieter für prozessoptimierende Businesslösungen. Das 1979 gegründete und seit 2000 börsennotierte Unternehmen hat den Firmenhauptsitz in Dortmund und weitere Standorte in Düsseldorf und Nürnberg. Bedarfsgerechte, praxisbewährte Beratungsdienstleistungen und IT-Lösungen werden für die Branchen Telekommunikation, Energie- und Wasserversorgung, Versicherungs- und Finanzwirtschaft, die Industrie sowie die Öffentliche Verwaltung realisiert. Kompetenzschwerpunkte bilden die Themen Geschäftsprozess-, IT-Architektur-, Projekt- und Sicherheitsmanagement. PRO DV zählt namhafte Unternehmen und Organisationen zu seinen Auftraggebern, u. a. zahlreiche Energie- und Wasserversorgungsunternehmen, Bundes- und Landesministerien, die Bundesagentur für Arbeit, Telefónica, Vodafone, thyssenkrupp, Telekom. (23.08.2019/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - PRO DV-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PRO DV AG (ISIN: DE0006967805, WKN: 696780, Ticker-Symbol: PDA) weiterhin spekulativ zu kaufen.Nach dem sehr starken zweiten Halbjahr 2018, in dem PRO DV das eigene Potenzial habe andeuten können, hätten die ersten sechs Monate zahlenmäßig wieder eine Ernüchterung gebracht. Mit einem gleichbleibenden Umsatz und einem deutlich verschlechterten und negativen EBIT sei das Unternehmen deutlich unter den Analystenerwartungen geblieben, wofür einmal mehr ein singuläres Ereignis verantwortlich gewesen sei. Diesmal habe es sich um die kurzfristige Beendigung eines Projekts durch einen Großkunden gehandelt, in dessen Folge vier PRO DV-Mitarbeiter für mehrere Wochen ohne fakturierbare Aufträge gewesen seien.Dank der unverändert guten Nachfrage hätten die betroffenen Mitarbeiter inzwischen in neuen Projekten platziert werden können. Auch sonst berichte PRO DV von einer guten Auslastung und geht für die zweite Jahreshälfte von einer verbesserten Geschäftsentwicklung aus.Im Hinblick auf das Gesamtjahr dürften die fehlenden Deckungsbeiträge aus dem zweiten Quartal aber schwer zu kompensieren sein, weswegen der Analyst seine Schätzungen für 2019 beim Umsatz geringfügig und beim Ergebnis deutlich reduziert habe. Grundsätzlich traue er es PRO DV aber weiter zu, auf Basis der guten und im letzten Jahr weiter ausgebauten Marktposition auf Sicht der nächsten Jahre zu wachsen und die Profitabilität zu verbessern. Auf dieser Basis sehe der Analyst den fairen Wert aktuell bei 0,75 Euro je Aktie, was gegenüber dem seit seinem letzten Update deutlich erhöhten Aktienkurs immer noch ein Aufwärtspotenzial von über 90 Prozent signalisiere. Gleichzeitig betone der Analyst aber erneut den spekulativen Charakter seiner Schätzungen, der vor allem aus der geringen Größe des Unternehmens und der dadurch bedingten Anfälligkeit selbst für kleinere Störereignisse resultiere. Dies habe einmal mehr das zweite Quartal gezeigt, in dem ein einzelnes Ereignis, das für größere Unternehmen zur normalen Schwankung gehöre, für eine handfeste Ergebnisenttäuschung gesorgt habe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link