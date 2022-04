(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen;



(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen;



Börsenplätze PORR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PORR-Aktie:

12,38 EUR -1,12% (29.04.2022, 12:03)



Wiener Börse-Aktienkurs PORR-Aktie:

12,22 EUR -2,24% (29.04.2022, 14:17)



ISIN PORR-Aktie:

AT0000609607



WKN PORR-Aktie

850185



Ticker-Symbol PORR-Aktie:

ABS2



Wiener Börse-Symbol PORR-Aktie:

POS



Kurzprofil PORR AG:



Die PORR AG (ISIN: AT0000609607, WKN: 850185, Ticker-Symbol: ABS2, Wiener Börse-Symbol: POS) ist eines der führenden Bauunternehmen in Österreich. Die Tätigkeiten des Unternehmens erstrecken sich über alle Sparten des Bauwesens angefangen im Hoch- und Tiefbau, dem Energiebau über Verkehrswege- und Tunnelbau bis hin zur Umwelttechnik. (29.04.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - PORR-Aktienanalyse von FMR Research:Winfried Becker, Aktienanalyst von FMR Research, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PORR AG (ISIN: AT0000609607, WKN: 850185, Ticker-Symbol: ABS2, Wiener Börse-Symbol: POS) unter die Lupe.Nach einer ersten Durchsicht der Jahresabschlussunterlagen sei es PORR gelungen trotz durchaus schwieriger Marktbedingungen mit Blick auf die Ergebniskennzahlen, dass Vorkrisenniveau von 2019 und auch die Prognosen der Aktienanalysten von FMR Research zu übertreffen. Alle Segmente hätten ihre EBT-Ergebnisse von 2020 übertroffen; drei von fünf Segmenten seien positiv gewesen.Im Finanzbereich sei es PORR gelungen, zum Jahresende eine Netto-Liquiditätsposition von 65 Mio. Euro gegenüber einer Nettoverschuldung von 135 Mio. im Vorjahr auszuweisen. Ebenso habe der betriebliche Cashflow einen großen Sprung auf 418,5 ('20: 167,0) Mio. Euro gemacht. An der insgesamt sehr positiven Entwicklung sollten die Aktionäre nach dem Vorschlag des Managements in Form einer auf 0,50 Euro je Aktie steigenden Dividende, nach zwei Jahren ohne Dividende, teilhaben. Die Aktienanalysten von FMR Research hätten 0,39 Euro erwartet.Angesichts der vielen Unwägbarkeiten (z.B. Krieg in der Ukraine, Materialpreisanstiege, gestörte Lieferketten, höhere Zinsen) habe PORR nachvollziehbar für 2022e keinen konkreten Ausblick gegeben. Aufgrund der guten Situation beim Auftragseingang ('21 +8,6%) und beim Auftragsbestand ('21 +9,9%) würden die Aktienanalysten von FMR Research von einem fortgesetzten Wachstum der Produktionsleistung auf 5,9 Mrd. Euro und des EBT auf 103,2 Mio. Euro (Marge von 1,9%) ausgehen.Die deutlich verbesserte Ergebnisqualität in 2021 habe an der Börse für einen Kurssprung zwischen 4% und 5% gesorgt. Trotz aller Unwägbarkeiten würden die Baustellen nach Aussage von PORR weiterhin störungsfrei laufen. Der gute Auftragseingang und -bestand würden nach Erachten der Aktienanalysten von FMR Research für einen weiteren Anstieg der EBT-Marge sorgen.Disclosure(s):Die FMR Frankfurt Main Research AG wurde von der ODDO BHF Corporates & Markets AG beauftragt, diese Finanzanalyse zu erstellen. Die ODDO BHF Corporates & Markets AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.Die Oddo Seydler Bank AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person: