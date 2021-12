4. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person war in den vergangenen 12 Monaten bei der öffentlichen Emission von Finanzinstrumenten des Emittenten federführend oder mitführend (z.B. als Lead Manager oder Co-Lead Manager) tätig.



7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen

Parlaments und des Rates.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze PORR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PORR-Aktie:

13,00 EUR +2,36% (03.12.2021, 10:45)



Wiener Börse-Aktienkurs PORR-Aktie:

12,98 EUR +1,88% (03.12.2021, 10:33)



ISIN PORR-Aktie:

AT0000609607



WKN PORR-Aktie

850185



Ticker-Symbol PORR-Aktie:

ABS2



Wien Ticker-Symbol PORR-Aktie:

POS



Kurzprofil PORR AG:



Die PORR AG (ISIN: AT0000609607, WKN: 850185, Ticker-Symbol: ABS2, Wien: POS) ist eines der führenden Bauunternehmen in Österreich. Die Tätigkeiten des Unternehmens erstrecken sich über alle Sparten des Bauwesens angefangen im Hoch- und Tiefbau, dem Energiebau über Verkehrswege- und Tunnelbau bis hin zur Umwelttechnik. (03.12.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - PORR-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Markus Remis und Bernd Maurer, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PORR AG (ISIN: AT0000609607, WKN: 850185, Ticker-Symbol: ABS2, Wiener Börse-Symbol: POS) von "Halten" auf "Kauf" herauf.PORR habe überzeugende Ergebnisse für das Q3 2021 vorgelegt. Die Bauleistung sei um 9% auf EUR 1,64 Mrd. gewachsen. Mit Ausnahme Deutschlands, hätten alle Divisionen zulegen können. Gegenüber dem, von einer Gewinnwarnung gekennzeichneten Vorjahresquartal, sei ein deutlicher Gewinnanstieg gelungen. Das EBITDA von EUR 84 Mio. und der Vorsteuergewinn von EUR 31 Mio. würden auch im Mehrjahresvergleich sehr gute Niveaus darstellen. Darin enthalten sei auch die Bildung zusätzlicher Rückstellungen für die erhaltene Kartellstrafe in Österreich.Die Auftragslage sei weiterhin komfortabel. Dank eines Auftragseingangs von EUR 1,56 Mrd. im Quartal bzw. EUR 4,83 Mrd. in Q1-3 habe sich der Auftragsbestand auf EUR 7,78 Mrd. (+14% im Jahresvergleich) erhöht.Für das laufende Geschäftsjahr 2021 habe das Unternehmen die Zielsetzungen einer Bauleistung von EUR 5,3 Mrd. bis EUR 5,5 Mrd. und einer EBT-Marge von 1,3% bis 1,5% (bezogen auf die Bauleistung) bekräftigt. Darin inkludiert sei die angesprochene Belastung aus auf der Kartellstrafe. Laut Unternehmen sollte die Bauleistung am oberen Ende zu liegen kommen. Mit einer unveränderten Annahme von EUR 5,64 Mrd. seien die Analysten betreffend der Bauleistung weiterhin etwas optimistischer. Die Vorsteuergewinnprognose von EUR 77 Mio. entspreche in etwa der Mitte der impliziten Ergebnisspanne (Marge 1,4%).Die Kosteninflation bei Baumaterialien gelte es weiterhin im Auge zu behalten. Laut Management sei jedoch keine signifikante Auswirkung auf die Profitabilität zu erwarten. Der Bedarf sei bereits weitgehend gedeckt bzw. seien Projekte durch Preisanpassungsklauseln und dergleichen abgesichert. Zuletzt habe sich kostenseitig eine leichte Entspannung abgezeichnet.Die Analysten hätten wiederholt auf die magere Eigenkapitalausstattung der Bilanz hingewiesen. PORR habe im Rahmen einer Kapitalerhöhung knapp 10,2 Mio. neue Aktien (35% der bisherigen Aktienanzahl) zu einem Preis von EUR 12 emittiert. Der Nettoemissionserlös habe EUR 116 Mio. betragen. Damit sollte die Eigenkapitalquote per Jahresende den Analystenschätzungen zufolge die untere Schwelle des Zielkorridors von 20 bis 25% übertreffen. Zudem scheine ein leichter Anstieg in den Folgejahren als realistisch. Mit der Emission einer neuen Hybridanleihe im Volumen von EUR 50 Mio. (Kupon 7,5%) sei ein Teil des im Jahr 2017 begebenen Hybridkapitals zurückgezahlt worden. Die Eigenkapitalstruktur bleibe weiterhin stark von Hybrid- und Genussrechtskapital von in Summe knapp EUR 300 Mio. geprägt.In ihren letzten Analysen hätten die Analysten stets drei Hürden für eine Neubewertung der Aktie identifiziert. Neben der Verbesserung der Eigenkapitalausstattung und Klarheit betreffend des Kartellverfahrens sei dies auch eine Verbesserung der Ertragskraft gewesen. Dank Kapitalerhöhung (wobei die EK-Quote weiter ausbaufähig sei) und bevorstehender Beendigung des Kartellverfahrens seien zwei der drei Hürden überwunden. Nach mehreren unter den Erwartungen/Ansprüchen gelegenen Jahren, erscheine den Analysten ein Übertreffen der (eher moderaten) Gewinnerwartungen nun als essentieller Kurskatalysator. Sie sähen erste Anzeichen einer Trendwende in den letzten Quartalen. Neben des margenstärkeren Auftragsbestands sollten auch zusätzliche Kosteneinsparungen die Profitabilität verbessern. Sowohl die Analysten, als auch die Margenerwartungen des Konsenses würden unter dem Unternehmensziel von 3% bis 2025 liegen. Die Analysten hätten den verwässernden Effekt der Kapitalerhöhung und höhere Ergebnisschätzungen in das neue Kursziel von EUR 16,00 (nach zuvor EUR 17,50) eingearbeitet.Aufgrund des Kurspotenzials stufen Markus Remis und Bernd Maurer, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, die PORR-Aktie von "Halten" auf "Kauf" hoch. (Analyse vom 02.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.