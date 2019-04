Xetra-Aktienkurs PORR-Aktie:

23,90 EUR +0,84% (30.04.2019, 17:35)



Wiener Börse-Aktienkurs PORR-Aktie:

23,70 EUR +0,21% (30.04.2019, 17:34)



ISIN PORR-Aktie:

AT0000609607



WKN PORR-Aktie

850185



Ticker-Symbol PORR-Aktie:

ABS2



Wien Ticker-Symbol PORR-Aktie:

POS



Kurzprofil PORR AG:



Die PORR AG (ISIN: AT0000609607, WKN: 850185, Ticker-Symbol: ABS2, Wien: POS) ist eines der führenden Bauunternehmen in Österreich. Die Tätigkeiten des Unternehmens erstrecken sich über alle Sparten des Bauwesens angefangen im Hoch- und Tiefbau, dem Energiebau über Verkehrswege- und Tunnelbau bis hin zur Umwelttechnik. (30.04.2019/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - PORR-Aktienanalyse von Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des österreichischen Bau- und Technologiekonzerns PORR AG (ISIN: AT0000609607, WKN: 850185, Ticker-Symbol: ABS2, Wien: POS).Das Unternehmen habe gestern den Geschäftsbericht für 2018 veröffentlicht und zu einer Telefonkonferenz am Nachmittag eingeladen. Die vorläufigen Zahlen, über welche die SRC Research-Analysten mit ihrem Update vom 20. März berichtet häten, hätten bestätigt werden können. Die Produktionsleistung sei von über 4,7 Mrd. Euro auf rund 5,6 Mrd. Euro um 18% gesteigert worden und habe somit über der Guidance des Unternehmens von 5,3 Mrd. Euro gelegen. Alle vier Business Units hätten zu diesem Wachstum beitragen können. Die Umsätze seien um über 15% gestiegen und hätten bei fast 5 Mrd. Euro gelegen. Rund 88% der Umsätze sei in den 5 Heimatmärkten Österreich, Deutschland, Polen, Schweiz und Tschechien erwirtschaftet worden. Das Ergebnis aus at-equity bilanzierten Unternehmen sei um mehr als 46% von 59 Mio. Euro auf rund 87 Mio. Euro gestiegen. Mit einem Anstieg der Kosten, vor allem bei den Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen, habe das EBITDA einen Anstieg von über 9% von fast 200 Mio. Euro auf über 219 Mio. Euro aufgewiesen. Das Vorsteuerergebnis sei mit über 88 Mio. Euro um mehr als 3% über dem Vorjahreswert von über 85 Mio. Euro gewesen, was einer EBT-Marge von 1,6% entspreche. Der Nettogewinn nach Minderheiten habe bei 62,7 Mio. Euro (2017: 60,5 Mio. Euro) gelegen. Die entspreche einem Ergebnis je Aktie von 2,17 Euro. Der Vorstand wolle bei der Hauptversammlung im Mai folglich eine Dividende von 1,10 Euro je Aktie vorschlagen, was einer Ausschüttungsquote von über 50% entspreche und somit am oberen Ende des Ausschüttungskorridors von 30 bis 50% des Ergebnisses.Die Auftragsentwicklung habe sich in 2018 durch die neuen Großprojekte wie z.B. dem Brenner Base Tunnel, einigen Großprojekten in Polen oder dem FAIR Teilchenbeschleuniger in Darmstadt erneut verbessert. Der Auftragsbestand sei um 11,5% angestiegen und habe mit 7,1 Mrd. Euro ein neues Rekordniveau erreicht. Der Auftragseingang habe mehr oder weniger auf dem Vorjahresniveau von 6,3 Mrd. Euro gelegen. Die Nettoverschuldung habe trotz des Anstiegs der Produktionsleistung mit 150 Mio. Euro ebenfalls nahezu unverändert auf Vorjahresniveau gelegen und sei somit besser als erwartet ausgefallen. Die Bilanzsumme habe sich um 8% auf über 3,1 Mrd. Euro erhöht und die Eigenkapitalquote habe bei rund 20% gelegen.Für 2019 erwarte das Unternehmen eine moderate Steigerung der Gesamtleistung auf über 5,6 Mrd. Euro. Die Erwartung der SRC Research-Analysten liege bei 5,7 Mrd. Euro. PORR wolle sich weiter auf die operative Exzellenz fokussieren und bleibe bei dem Ziel die EBT-Marge bis 2020 auf 3% zu erhöhen, was einer nahezu Verdopplung der derzeitigen Marge entspreche. Die Prognose der SRC Research-Analysten liege hier etwas zurückhaltender bei einer EBT-Marge von 2% in 2020. Das 2018er Ergebnis sei zufriedenstellend gewesen und die Auftragsentwicklung bleibe positiv und auf Rekordniveau.