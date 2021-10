b) Die FMR Frankfurt Main Research AG wurde von der ODDO BHF Corporates & Markets AG beauftragt, diese Finanzanalyse zu erstellen. Die ODDO BHF Corporates & Markets AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.



Weder die ODDO BHF Corporates & Markets AG, noch ein mit ihr verbundenes Unternehmen, noch eine bei der Erstellung mitwirkende Person



(i.) sind am Grundkapital des Emittenten mit mindestens 5 Prozent beteiligt;

(ii.) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte;

(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen:

(iv.) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking Geschäften geschlossen oder eine Leistung oder ein Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten;

(v.) sind im Besitz einer Nettoverkaufs- oder -kaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten überschreitet;

(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.

(vii.) hat sonstige bedeutende Interessen in Bezug auf das analysierte Unternehmen, wie z.B. die Ausübung von Mandaten beim analysierten Unternehmen.



PORR AG: iii, iv



Börsenplätze PORR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PORR-Aktie:

14,14 EUR -4,33% (20.10.2021, 14:26)



Wiener Börse-Aktienkurs PORR-Aktie:

14,16 EUR -4,32% (20.10.2021, 14:45)



ISIN PORR-Aktie:

AT0000609607



WKN PORR-Aktie

850185



Ticker-Symbol PORR-Aktie:

ABS2



Wien Ticker-Symbol PORR-Aktie:

POS



Kurzprofil PORR AG:



Die PORR AG (ISIN: AT0000609607, WKN: 850185, Ticker-Symbol: ABS2, Wien: POS) ist eines der führenden Bauunternehmen in Österreich. Die Tätigkeiten des Unternehmens erstrecken sich über alle Sparten des Bauwesens angefangen im Hoch- und Tiefbau, dem Energiebau über Verkehrswege- und Tunnelbau bis hin zur Umwelttechnik. (20.10.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - PORR-Aktienanalyse von FMR Research:Felix Lutz, Aktienanalyst von FMR Research, stuft die Aktie des Bau- und Technologiekonzerns PORR AG (ISIN: AT0000609607, WKN: 850185, Ticker-Symbol: ABS2, Wien: POS) weiterhin mit "kaufen" ein.Die PORR AG habe kürzlich darüber informiert, dass die angekündigte Barkapitalerhöhung mit Bezugsrechten gestartet worden sei. Der Brutto-Emissionserlös solle bis zu 122,2 Mio. Euro betragen (netto ca. 116 Mio. Euro), wobei 10,2 Mio. neue Aktien, bis zu 35% des Grundkapitals, ausgegeben werden könnten. Die Bezugsfrist laufe voraussichtlich bis 03.11. und der Bezugspreis sei bei 12,00 Euro festgesetzt worden. Die Hauptaktionäre (das Syndikat) würden sich zum Bezug von 4,2 Mio. Aktien (50,4 Mio. Euro) verpflichten, das Bezugsverhältnis liege bei 17:6.Mit den erhaltenem Kapital beabsichtige PORR die Bilanz zu stärken und Verbindlichkeiten zurückzuführen. Zusätzlich solle die im Jahr 2017 begebene Hybridanleihe mit einem Nominalbetrag von 99,3 Mio. Euro durch eine Neubegebung abgelöst werden.Lutz passe sein Modell an und lege die Annahme zu Grunde, dass alle Aktien platziert würden; die Gesamtzahl der Aktien steige auf 39,1 Mio. Stück und es würden netto 116 Mio. Euro an frischem Eigenkapital eingezahlt. Entsprechend würden sich die Eigenkapitalquote (FMR 2021e: von 19,3% auf 22,2%) sowie der Gewinn je Aktie (2021e 1,08 auf 0,80 Euro; 2022e 1,44 auf 1,11 Euro) verändern. Der Analyst erwarte einen Rückgang der Nettoverschuldung von 352,9 Mio. Euro auf 236,8 Mio. Euro.Nachdem Lutz seine Bewertungsmodelle mit den adjustierten Zahlen rechne, erhalte er mit seinem DCF-Modell (unveränderte Grundannahmen) einen fairen Wert von 17,57 Euro bzw. aus seiner Peergroup durchschnittlich faire Werte zwischen 7,95 Euro (KGV) und 35,24 Euro (EV/EBITDA), jeweils je Aktie. Rechnerisch ergebe sich daraus ein durchschnittlich fairer Wert von ca. 22 Euro. Dies sehe der Analyst als mittelfristiges Ziel an, sobald die Platzierung und Umschuldung abgeschlossen sei und der Newsflow die Entwicklung positiv begleite.Daher behält Felix Lutz, Aktienanalyst von FMR Research, sein Kursziel von 19,50 Euro bei und belässt seine Empfehlung für die PORR-Aktie auf "kaufen" (Upside zum Schlusskurs von 32,1%). (Analyse vom 20.10.2021)Disclosuresa) Weder die FMR Frankfurt Main Research AG, noch ein mit ihr verbundenes Unternehmen, noch eine bei der Erstellung mitwirkende Person(i.) sind am Grundkapital des Emittenten mit mindestens 5 Prozent beteiligt;(ii.) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte;(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen:(iv.) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking Geschäften geschlossen oder eine Leistung oder ein Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten;(v.) sind im Besitz einer Nettoverkaufs- oder -kaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten überschreitet;(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.(vii.) hat sonstige bedeutende Interessen in Bezug auf das analysierte Unternehmen, wie z.B. die Ausübung von Mandanten beim analysiertenPORR AG: vi