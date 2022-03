(v.) sind im Besitz einer Nettoverkaufs- oder -kaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten überschreitet;

Kurzprofil PORR AG:



Die PORR AG (ISIN: AT0000609607, WKN: 850185, Ticker-Symbol: ABS2, Wien: POS) ist eines der führenden Bauunternehmen in Österreich. Die Tätigkeiten des Unternehmens erstrecken sich über alle Sparten des Bauwesens angefangen im Hoch- und Tiefbau, dem Energiebau über Verkehrswege- und Tunnelbau bis hin zur Umwelttechnik. (11.03.2022/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - PORR-Aktienanalyse von FMR Research:Winfried Becker, Aktienanalyst von FMR Research, stuft die Aktie des Bau- und Technologiekonzerns PORR AG (ISIN: AT0000609607, WKN: 850185, Ticker-Symbol: ABS2, Wien: POS) von "kaufen" auf "halten" herab.Zeit für ein Zwischenfazit nach zwei Wochen Russland-Ukraine-Krieg: Nach nunmehr rund zwei Wochen schockierender Kriegstage ziehe Becker ein erstes Zwischenfazit mit Blick auf die wirtschaftlichen Folgen. Er gehe weiterhin davon aus, dass der Krieg noch einige Zeit dauern werde. Die umfangreichen Wirtschaftssanktionen des Westens würden Russland isolieren und hart treffen und könnten zu weiteren Eskalationsschritten seitens Russland führen.Bisherige Wachstumsprognosen für 2022e in Gefahr? Der IWF gehe in seiner Januar-Prognose für 2022e für den Euroraum (Kernmarkt für PORR) noch von einem Anstieg des BIP von 3,9% nach 5,2% für 2021 aus. Unter Berücksichtigung der möglichen wirtschaftlichen Kriegsfolgen halte der Analyst eine Revision von bis zu -0,5%-Punkten für möglich.Wirtschaft in Österreich: Der jüngste Konjunkturbericht des WIFO sehe die österreichische Wirtschaft bis einschl. Februar '22 weiter über dem Vorkrisenniveau (Corona). Die Experten sähen die Möglichkeit, dass der Krieg den Aufschwung "etwas bremsen" könnte. Größere Risiken würden insbesondere für den Fall niedrigerer Liefermengen an russischem Erdgas gesehen. Vorübergehende Produktionsausfälle in einigen Industriebereichen könnten die Folge sein. Die Produktionsleistung (PL) von PORR in den Kernmärkten Polen, Tschechien, Slowakei und Rumänien habe im Durchschnitt der Jahre 2019 und 2020 bei 20,8% der gesamten PL gelegen. Derzeit gebe es keine Projekte in Russland und der Ukraine. Bisher würden alle Projekte planmäßig laufen.Die PORR-Aktie könne sich bisher dem allgemeinen Kapitalmarkt-Trend nicht widersetzen. In naher Zukunft rechne Becker weiterhin mit sehr volatilen Kursen.