Wien (www.aktiencheck.de) - POLYTEC-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der POLYTEC Holding AG (ISIN: AT0000A00XX9, WKN: A0JL31, Ticker-Symbol: P4N, Wiener Börse-Symbol: PYT) weiterhin zu kaufen.POLYTEC habe in Q3 2021 einen, den Erwartungen entsprechenden, Umsatzrückgang um ca. 9% auf EUR 124 Mio. verzeichnet. Während sich der Industrie-Bereich dank zusätzlicher Produktionskapazitäten für Transportboxen sehr stark gezeigt habe, sei der Umsatz mit PKW- (-9%) und LKW-Komponenten (-44%) gegenüber dem schwachen Vergleichsquartal weiter zurückgegangen. Das EBIT sei mit rund EUR -3 Mio. etwas schwächer ausgefallen als von den Analysten prognostiziert (EUR -1 Mio.). Neben den anhaltenden negativen Effekten kurzfristiger Auftragsstornos seitens der OEMs, sei der Margendruck vor allem den deutlich höheren Materialkosten zuzuschreiben gewesen. Der Verlust je Aktie von EUR -0,15 habe dank niedrigerer Steuern allerdings im Rahmen der Analystenschätzung gelegen.Bei der Nettoverschuldung habe sich ein klarer sequenzieller Anstieg auf EUR 146 Mio. gezeigt. Gegenüber Q2 impliziere dies eine Erhöhung um EUR 25 Mio., gegenüber dem Jahresende 2020 ergebe sich ein Anstieg um EUR 40 Mio. Neben dem Ergebnisrückgang sei dies höheren Investitionen und dem Aufbau des Nettoumlaufvermögens (primär höhere Vorräte) geschuldet gewesen. Die Bilanzkennzahlen (z.B. Eigenkapitalquote von rund 46%) seien dennoch weiterhin sehr solide geblieben. Zudem sollte sich im Schlussquartal die Verschuldungssituation wieder etwas verbessern.Für das GJ 2021 sei das Unternehmen beim vagen Ausblick geblieben, ein "deutlich positives EBIT" zu erzielen. Das Management habe konstatiert, dass die kurzfristigen Abrufstornierungen der Kunden, welche in direktem Zusammenhang mit den Engpässen bei Halbleitern bzw. elektronischen Komponenten stünden, sich in Q4 weiter fortsetzen und so die eigentliche gute Nachfragesituation konterkarieren würden.Nicht zuletzt aufgrund der Saisonalität sollte der Umsatz in Q4 aber über dem Q3 liegen. Ergebnisseitig sollte sich ebenfalls eine deutliche Verbesserung im Quartalsvergleich einstellen. Neben einer Personalreduktion seien auch weitere interne Effizienzsteigerungsmaßnahmen initiiert worden. Zudem erwarte das Management, dass Verhandlungen mit den Kunden bezüglich Kompensationszahlungen für die massiv gestiegenen Rohstoffpreise in einem positiven Ergebnisbeitrag resultieren würden. Insgesamt würden die Aussagen suggerieren, dass die EBIT-Prognose der Analysten von rund EUR 16 Mio. zwar ambitioniert, aber noch im Bereich des Möglichen sei.Obwohl der Bereich Elektromobilität derzeit nur einen insignifikanten Anteil am Geschäft ausmache, habe POLYTEC eine aussichtsreiche Entwicklungspipeline. Der Gewichtsvorteil der Kunststofflösungen gegenüber Metallkomponenten könnte zukünftig stärker in den Vordergrund treten.Die Expansion der Produktionskapazitäten für Transportboxen sollte sich als margenstarker Geschäftszweig positiv bemerkbar machen.Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, bestätigen die "Kauf"-Empfehlung für die POLYTEC-Aktie und das Kursziel von EUR 10,50. (Analyse vom 17.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.