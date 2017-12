XETRA-Aktienkurs PNE WIND-Aktie:

2,862 EUR +2,03% (28.12.2017, 15:11)



Tradegate-Aktienkurs PNE WIND-Aktie:

2,855 EUR +2,37% (28.12.2017, 15:13)



ISIN PNE WIND-Aktie:

DE000A0JBPG2



WKN PNE WIND-Aktie:

A0JBPG



Ticker-Symbol PNE WIND-Aktie:

PNE3



Kurzprofil PNE WIND AG:



Die PNE WIND-Gruppe (ISIN: DE000A0JBPG2, WKN: A0JBPG, Ticker-Symbol: PNE3) mit ihren Marken PNE WIND und WKN ist ein führender deutscher Windpark-Projektierer. Mit rund 360 Mitarbeitern bietet die PNE WIND-Gruppe seit über 25 Jahren die gesamte Wertschöpfungskette von Entwicklung, Projektierung, Realisierung, Finanzierung, Betrieb, Vertrieb und Repowering von Windparks im In- und Ausland an Land aus einer Hand an. Nach Übergabe der fertiggestellten Anlagen an die Betreiber zählt zudem die technische und kaufmännische Betriebsführung einschließlich der regelmäßigen Wartung zum Leistungsspektrum der PNE WIND-Gruppe. Auf See werden Offshore-Windparks bis zur Baureife entwickelt. Neben der Geschäftstätigkeit im etablierten deutschen Heimatmarkt ist die PNE WIND-Gruppe international positioniert, um von dem enormen Wachstumspotenzial des globalen Windenergiemarktes zu profitieren, und expandiert in dynamischen Wachstumsmärkten. (28.12.2017/ac/a/nw)







Cuxhaven (www.aktiencheck.de) - Die PNE WIND AG (ISIN: DE000A0JBPG2, WKN: A0JBPG, Ticker-Symbol: PNE3) hat den Verkauf der verbliebenen Beteiligung von 20 Prozent an der PNE WIND Partners GmbH (vormals PNE WIND YieldCo Deutschland GmbH) an die Allianz Renewable Energy Fund II (AREF II) abgeschlossen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Fondsgesellschaft, die von Allianz Global Investors GmbH verwaltet wird, hält künftig alle Anteile des 142 MW-Windpark-Portfolios. Der Kaufpreis für den 20prozentigen Anteil beläuft sich auf rund 23 Mio. Euro. Die PNE WIND AG bleibt weiterhin als Dienstleister für das technische und kaufmännische Betriebsmanagement sowie den laufenden Betrieb der Windparks zuständig.Markus Lesser, Vorstandsvorsitzender der PNE WIND AG: "Mit diesem erfolgreichen Verkauf konnte PNE WIND die Liquidität weiter erhöhen. Damit sind wir für den Aufbau des neuen europäischen Windpark-Portfolios mit bis zu 200 MW aber auch für die strategische Erweiterung unseres Geschäfts noch besser aufgestellt. Ich freue mich über das Vertrauen des Käufers, das sich unter anderem darin ausdrückt, dass PNE WIND als Dienstleister langfristig für das Tagesgeschäft der Windparks verantwortlich bleibt."In der PNE WIND Partners GmbH sind deutsche Windparkprojekte mit insgesamt 142,5 MW gebündelt. Allianz Renewable Energy Fund II (AREF II) hatte Ende 2016 bereits 80 Prozent der Anteile an der Gesellschaft erworben. In 2017 konnte die Finanzierung der Windparks erfolgreich optimiert werden, was im dritten Quartal bereits zu einer nachträglichen Kaufpreiszahlung an die PNE WIND AG führte. Gleichzeitig erhöhte sich damit der Unternehmenswert der PNE WIND Partners GmbH auf rund 360 Mio. Euro.Börsenplätze PNE WIND-Aktie: