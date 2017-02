Tradegate-Aktienkurs PNE WIND-Aktie:

Kurzprofil PNE WIND AG:



Die PNE WIND AG (ISIN: DE000A0JBPG2, WKN: A0JBPG, Ticker-Symbol: PNE3) mit Sitz in Cuxhaven plant und realisiert Windpark-Projekte an Land (onshore) sowie auf hoher See (offshore). Dabei liegt die Kernkompetenz in der Entwicklung, Projektierung, Realisierung und Finanzierung von Windparks sowie deren Betrieb bzw. Verkauf mit anschließendem Service. Bisher hat die PNE WIND-Gruppe bereits Windparks mit einer Gesamtnennleistung von nahezu 2.000 Megawatt erfolgreich projektiert.



Neben der Geschäftstätigkeit im etablierten deutschen Heimatmarkt expandiert die PNE WIND-Gruppe zunehmend in dynamische Wachstumsmärkte und ist über Joint Ventures und Tochtergesellschaften bereits in 14 Ländern in Europa, Afrika und Nordamerika vertreten. In diesen Ländern werden gegenwärtig Windpark-Projekte mit einer Nennleistung von rund 4.800 Megawatt bearbeitet, die mittelfristig realisiert werden sollen.



Darüber hinaus entwickelt die PNE WIND AG Offshore-Windpark-Projekte, von denen vier große Vorhaben in deutschen Gewässern bereits genehmigt wurden.

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - PNE WIND-Aktienanalyse des Analysten Stephan Wulf von Oddo Seydler:Stephan Wulf, Aktienanalyst vom Investmenthaus Oddo Seydler, empfiehlt die Aktien des Windpark-Projektierers PNE WIND AG (ISIN: DE000A0JBPG2, WKN: A0JBPG, Ticker-Symbol: PNE3) im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse nach wie vor zum Kauf.Der Verkauf des Windpark-Portfolios an die Allianz habe bei der PNE WIND AG eine Nettoverschuldung in eine Netto Cash-Position von geschätzten 60 Mio. EUR verwandelt. Trotz einer extrem positiven Nachrichtenlage seit November 2016 sei die Kursentwicklung eher stagnierend gewesen. Die jüngsten Veränderungen in der Aktionärsstruktur sollten die Begrenzung des Aktienkurses beseitigt haben.Die Aussagen anlässlich einer Kapitalmarktveranstaltung hätten die positive These untermauert. Der Verkauf des Windkraft-Portfolios sollte nicht nur als Strohfeuer angesehen werden, so die Einschätzung von Analyst Stephan Wulf.In ihrer PNE WIND-Aktienanalyse bestätigen die Analysten von Oddo Seydler das Votum "buy" sowie das Kursziel von 3,80 EUR.XETRA-Aktienkurs PNE WIND-Aktie:2,58 EUR +2,99% (17.02.2017, 16:18)