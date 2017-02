Tradegate-Aktienkurs PNE WIND-Aktie:

Kurzprofil PNE WIND AG:



Die PNE WIND-Gruppe (ISIN: DE000A0JBPG2, WKN: A0JBPG, Ticker-Symbol: PNE3) mit ihren Marken PNE WIND und WKN ist ein führender deutscher Windpark-Projektierer. Mit rund 360 Mitarbeitern bietet die PNE WIND-Gruppe seit über 25 Jahren die gesamte Wertschöpfungskette von Entwicklung, Projektierung, Realisierung, Finanzierung, Betrieb, Vertrieb und Repowering von Windparks im In- und Ausland an Land aus einer Hand an. Nach Übergabe der fertiggestellten Anlagen an die Betreiber zählt zudem die technische und kaufmännische Betriebsführung einschließlich der regelmäßigen Wartung zum Leistungsspektrum der PNE WIND-Gruppe. Auf See werden Offshore-Windparks bis zur Baureife entwickelt. Neben der Geschäftstätigkeit im etablierten deutschen Heimatmarkt ist die PNE WIND-Gruppe international positioniert, um von dem enormen Wachstumspotenzial des globalen Windenergiemarktes zu profitieren, und expandiert in dynamischen Wachstumsmärkten. (16.02.2017/ac/a/nw)

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - PNE WIND-Chartanalyse von HBSC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windpark-Projektierers PNE WIND AG (ISIN: DE000A0JBPG2, WKN: A0JBPG, Ticker-Symbol: PNE3) charttechnisch unter die LUpe.Die letzten fast dreieinhalb Jahre seidie PNE WIND-Aktie in einem Abwärtstrend (akt. bei 2,27 EUR) gefangen gewesen. Jetzt sei dem Titel der ultimative Befreiungsschlag gelungen - und zwar im doppelten Sinne. Während einerseits der Abschluss einer inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation Mut mache, stehe andererseits gleichzeitig der Sprung über den eingangs beschriebenen Baissetrend zu Buche. Komplettiert werde der Reigen an positiven Weichenstellungen durch die Rückeroberung der 38-Monats-Linie (akt. bei 2,29 EUR).Zusätzlichen Rückenwind erhalte das Papier durch die trendfolgenden Indikatoren MACD und Aroon, die derzeit in allen von den Analysten betrachteten Zeitebenen (Tag, Woche, Monat) freundlich zu interpretierenseien. Das rechnerische Anschlusspotenzial - abgeleitet aus der Höhe der unteren Umkehr - lasse sich auf rund 0,80 EUR taxieren, so dass perspektivisch sogar die Hochpunkte von 2014 und 2013 bei 3,10 EUR bzw. 3,34 EUR wieder auf die Agenda rücken würden. Um die beschriebenen Ausbrüche nicht zu negieren, sollte die PNE WIND-Aktie in Zukunft nicht mehrunter die Nackenlinie der angeführten inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation (akt. bei 2,23 EUR) zurückfallen.XETRA-Aktienkurs PNE WIND-Aktie:2,45 EUR +2,77% (15.02.2017, 17:36)