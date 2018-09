WKN PNE-Aktie:

Die PNE-Gruppe (ISIN: DE000A0JBPG2, WKN: A0JBPG, Ticker-Symbol: PNE3) ist ein international tätiger Windkraft-Pionier aus Deutschland und einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Auf dieser erfolgreichen Basis entwickelt sich die Gruppe weiter zu einem "Clean Energy Solutions Provider", einem Anbieter von Lösungen für saubere Energie.



Unter dem Dach der PNE-Gruppe sind die Marken PNE und WKN vereint. Von der ersten Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren, über die Finanzierung und die schlüsselfertige Errichtung bis hin zum Betrieb und dem Repowering nach Laufzeitende, umfasst das Leistungsspektrum alle Phasen der Projektierung und des Betriebs von Windparks.



Damit vereint das Unternehmen wirtschaftlichen Erfolg mit ökologischer Verantwortung.



Aus dieser starken Position heraus entwickelt sich PNE weiter.



Damit trägt die PNE AG den veränderten Rahmenbedingungen für Erneuerbare Energien ebenso Rechnung wie Veränderungen in den Märkten und stellt ihr Angebot von Services und Dienstleistungen auf eine deutlich breitere Basis und erreichen mehr Dezentralität.



Die strategische Ausrichtung von PNE umfasst künftig die gesamte Wertschöpfungskette der Erneuerbaren Energien sowie die Veredelung von Strom.



Neben der Windenergie werden zukünftig Photovoltaik, Speicherung und die Power-to-Gas-Technologie mit einem Schwerpunkt bei Wasserstoff Teil des Angebotes von PNE sein.



Mit dieser Erweiterung der Geschäftsfelder der PNE AG einher geht auch eine regionale Ausweitung ihrer Aktivitäten: Schwellenländer in Lateinamerika, Afrika und dem Mittleren wie Fernen Osten rücken neben etablierten Märkten in den Fokus unseres unternehmerischen Engagements.



Die rund 360 Mitarbeiter der PNE-Gruppe arbeiten täglich mit großer Leidenschaft daran, der Vision einer hundertprozentigen Energieversorgung aus Erneuerbaren Energien, ein Stück näher zu kommen. Für eine saubere, nachhaltige Energieerzeugung - jetzt und in Zukunft. (10.09.2018/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PNE-Aktienanalyse von Michel Doepke, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windpark-Projektierers PNE AG (ISIN: DE000A0JBPG2, WKN: A0JBPG, Ticker-Symbol: PNE3) unter die Lupe.Es sei schon erstaunlich, mit welcher Relativer Stärke das Papier des Windpark-Projektierers im schwierigen Marktumfeld auftrumpfe. Seit gut zwei Wochen gehe die Post ab und die PNE-Aktie habe um satte 22 Prozent zulegen können. Zuvor hätten sich monatelang nur wenige Investoren für den Windparkprojektierer interessiert. Unter hohem Volumen sei der Titel nun an der Marke von drei Euro angelangt.Seit geraumer Zeit sei Active Ownership Capital (AOC) bei PNE engagiert. Und auch die Internationale Kapitalanlagegesellschaft (kurz INKA), halte rund zehn Prozent an PNE. Das Stichwort "Übernahme" kursiere in Finanzkreisen immer wieder einmal seit dem Einstieg. Denn AOC gelte als aktivistischer Investor - und habe sich bspw. bereits vor der STADA-Übernahme bei dem Generika-Hersteller positioniert.PNE gelte als eines der wenigen Unternehmen im deutschen Nebenwerte-Sektor, welches unter Buchwert gehandelt werde. Sicherlich stehe die Windkraft-Branche erheblich unter Druck. Doch das (volatile) Projektgeschäft und die angekündigte Neuausrichtung zum Clean Energy Solution Provider könnte potenzielle Käufer anlocken. Ein möglicher Interessent: RWE. RWE wolle sich mit der Übernahme von Innogy-Teilen stärker in der Welt der Erneuerbaren Energien positionieren. Dafür brauche es unter Umständen zusätzliche Expertise und Projekte - PNE biete genau diese.Risikobewusste Investoren können weiterhin mit einer kleinen Position auf dieses Szenario setzen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.09.2018)