Kurzprofil PNE AG:



Die PNE-Gruppe (ISIN: DE000A0JBPG2, WKN: A0JBPG, Ticker-Symbol: PNE3) ist ein international tätiger Windkraft-Pionier aus Deutschland und einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Auf dieser erfolgreichen Basis entwickelt sich die Gruppe weiter zu einem "Clean Energy Solutions Provider", einem Anbieter von Lösungen für saubere Energie.



Unter dem Dach der PNE-Gruppe sind die Marken PNE und WKN vereint. Von der ersten Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren, über die Finanzierung und die schlüsselfertige Errichtung bis hin zum Betrieb und dem Repowering nach Laufzeitende, umfasst das Leistungsspektrum alle Phasen der Projektierung und des Betriebs von Windparks.



Damit vereint das Unternehmen wirtschaftlichen Erfolg mit ökologischer Verantwortung.



Aus dieser starken Position heraus entwickelt sich PNE weiter.



Damit trägt die PNE AG den veränderten Rahmenbedingungen für Erneuerbare Energien ebenso Rechnung wie Veränderungen in den Märkten und stellt ihr Angebot von Services und Dienstleistungen auf eine deutlich breitere Basis und erreichen mehr Dezentralität.



Die strategische Ausrichtung von PNE umfasst künftig die gesamte Wertschöpfungskette der Erneuerbaren Energien sowie die Veredelung von Strom.



Neben der Windenergie werden zukünftig Photovoltaik, Speicherung und die Power-to-Gas-Technologie mit einem Schwerpunkt bei Wasserstoff Teil des Angebotes von PNE sein.



Mit dieser Erweiterung der Geschäftsfelder der PNE AG einher geht auch eine regionale Ausweitung ihrer Aktivitäten: Schwellenländer in Lateinamerika, Afrika und dem Mittleren wie Fernen Osten rücken neben etablierten Märkten in den Fokus unseres unternehmerischen Engagements.



Die rund 360 Mitarbeiter der PNE-Gruppe arbeiten täglich mit großer Leidenschaft daran, der Vision einer hundertprozentigen Energieversorgung aus Erneuerbaren Energien, ein Stück näher zu kommen. Für eine saubere, nachhaltige Energieerzeugung - jetzt und in Zukunft. (20.05.2019/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - PNE-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windpark-Projektierers PNE AG (ISIN: DE000A0JBPG2, WKN: A0JBPG, Ticker-Symbol: PNE3) unter die Lupe.Nachdem PNE zuletzt mehrere Projektverkäufe gelungen seien, hätten auch die Zahlen für das erste Quartal rundum überzeugen können. Der Umsatz sei im Vergleich zum Vorjahr um 156% auf 28 Mio. Euro gesteigert worden. Dabei verkaufe das Unternehmen im Moment noch nicht einmal sämtliche Windparks, die entwickelt würden. Ein Teil werde fertiggestellt und zunächst in einem eigenen Portfolio gebündelt, das bis Ende nächsten Jahres auf bis zu 200 MW anwachsen und dann verkauft werden solle. Der so nicht realisierte kalkulatorische Gewinn betrage inzwischen 24,6 Mio. Euro, davon sei durch Projektfortschritte ein Betrag von 3,6 Mio. Euro auf das erste Quartal entfallen. Und trotzdem habe PNE das EBIT zwischen Januar und März von -0,2 auf 4,2 Mio. Euro stark verbessern können. Im Gesamtjahr solle ein Wert von 15 bis 20 Mio. Euro erwirtschaftet werden. Das könnte mit dem Portfolioverkauf im nächsten Jahr dann deutlich getoppt werden.Aufgrund der aktuell starken Zahlung und dieser positiven Perspektive trauen die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" der PNE-Aktie unverändert hohe Kurszuwächse zu. Das Kursziel laute 3,50 Euro. (Ausgabe 19 vom 18.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze PNE-Aktie:2,41 EUR -1,23% (20.05.2019, 09:04)Tradegate-Aktienkurs PNE-Aktie:2,42 EUR -0,41% (20.05.2019, 09:17)ISIN PNE-Aktie:DE000A0JBPG2WKN PNE-Aktie:A0JBPG