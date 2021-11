Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die PLBY Group, Inc. (ehemals Mountain Crest Acquisition Corp.) (ISIN: US72814P1093, WKN: A2QJG9, NASDAQ-Symbol: PLBY) ist ein Freizeit-Lifestyle-Unternehmen und Eigentümer der Marke Playboy. Das Unternehmen ist hauptsächlich damit beschäftigt, Verbraucher auf der ganzen Welt mit Produkten, Dienstleistungen und Erlebnissen zu verbinden. Es hat drei berichtspflichtige Segmente: Lizenzierung, die die Lizenzierung von Playboy-Marken an Dritte umfasst; Direct-to-Consumer, einschließlich des Verkaufs von Produkten Dritter über die eigenen und betriebenen E-Commerce-Plattformen; und digitale Abonnements und Inhalte, einschließlich des Verkaufs von Abonnements für Playboy-Programme und Markenlizenzen für Online-Spieleprodukte. Die Produkte des Unternehmens werden in vier Marktkategorien unterteilt: Sexual Wellness, einschließlich Intimitätsprodukte und Dessous; Style and Apparel, einschließlich einer Vielzahl von Bekleidungs- und Accessoire-Produkten für Männer und Frauen; Gaming and Lifestyle, wie digitale Spiele, Hospitality und Spirituosen; und Beauty and Grooming, einschließlich Parfüm, Hautpflege, Pflege und Kosmetik für Frauen und Männer. (17.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PLBY-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PLBY Group, Inc. (ehemals Mountain Crest Acquisition Corp.) (ISIN: US72814P1093, WKN: A2QJG9, NASDAQ-Symbol: PLBY) unter die Lupe.Nicht nur Disney und McDonald's hätten die Krypto-zertifizierte NFT-Kunst für sich entdeckt. Nun habe der NFT-Trend bei der Playboy-Gruppe PLBY Group eingeschlagen. Heute gewinnt unsere Neuempfehlung rund 30 Prozent nach guten Zahlen und vor allem auch erfreulichen Ergebnissen der NFT-Rabbitar-Auktion, so Florian Söllner von "Der Aktionär".Wie PLBY berichte, seien die Krypto-Hasen "in Minuten" ausverkauft gewesen. In diesem Zusammenhang seien bereits acht Millionen Dollar erlöst worden. Wie bereits Anfang November in der AKTIONÄR Hot Stock Report Ausgabe 39/2021 geschrieben, sei PLBY Group-CEO Ben Kohn "total fasziniert" von diesem Trend und hoffe auch dank 10.000er alter Playboy-Bilder und -Cover auf eine "Beschleunigung der Umsätze und Margen". Kohns Vision: "Eine virtuelle Playboy-Party, wo du für deinen Avatar virtuelle Dinge kaufen kannst."Der Gesamtumsatz sei in Q3 um 67 Prozent auf 58 Mio. Dollar geklettert. Wichtig für die Neubelebung der Marke und NFT-Story: Die Rabittars würden als Schlüssel zu einer VIP-Mitgliedschaft weiterentwickelt.Die PLBY Gruppe ist auch im klassischen Geschäft expansiv: So wurde jüngst mit Honey Birdette eine Reizwäschefirma gekauft, die jährliche Umsätze von 71 Mio. Dollar und einen Überschuss von 18 Mio. Dollar erzielt hat, so Florian Söllner von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.11.2021)