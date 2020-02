Xetra-Aktienkurs PIERER Mobility-Aktie:

Kurzprofil PIERER Mobility AG:



Die PIERER Mobility-Gruppe (ISIN: AT0000KTMI02, WKN: A2JKHY, Ticker-Symbol: PMAG) (vormals KTM Industries AG) ist Europas führender "Powered Two-Wheeler"-Hersteller ("PTW"). Mit ihren weltweit bekannten Motorrad-Marken KTM und HUSQVARNA Motorcycles zählt sie insbesondere bei den Premium-Motorrädern jeweils zu den Technologie- und Marktführern. Sämtliche Antriebstechnologien - vom Verbrennungs- bis Elektromotor - werden in Serie produziert und kommen zum Einsatz. Als Pionier in der Elektromobilität für Zweiräder im Niedrigvoltbereich (48 Volt) hat die Gruppe mit ihrem strategischen Partner Bajaj die Voraussetzungen eine global führende Rolle einzunehmen.



Durch die Innovationsstärke sieht sich PIERER Mobility als Technologieführer im Zweirad-Sektor in Europa. Die strategische Partnerschaft mit Bajaj - Indiens zweitgrößter PTW-Hersteller mit einem Absatz von ca. 4,3 Mio. Zwei- und Dreirädern - festigt die Wettbewerbsfähigkeit in den globalen Märkten.



Die PIERER Mobility Gruppe setzt in ihren Kernbereichen im Wesentlichen auf folgende Wachstumsstrategien:



- Organisches Wachstum in den globalen Märkten mit den bestehenden Zweirad-Marken KTM und HUSQVARNA Motorcycles

- Wachstum durch Übernahme neuer Marken (Konsolidierung)

- Entwicklung von Zweirad-Elektrofahrzeugen im Leistungsbereich von 3 bis 10 kW in strategischer Kooperation mit Bajaj (31.01.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - PIERER Mobility-Aktienanalyse von Aktienanalyst Mark Diethelm von Vontobel Research:Mark Diethelm, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kaufvotum für die Aktie der PIERER Mobility AG (ISIN: AT0000KTMI02, WKN: A2JKHY, Ticker-Symbol: PMAG).Vorläufige Zahlen für GJ19 erwartungsgemäß: Umsatz von EUR 1.520 Mio. (VontE: EUR 1.519 Mio.), ein Plus von 4% ggü. einer Prognose von 15%, bei einem EBIT von EUR 131,7 Mio. (VontE: EUR 132,8 Mio.) ggü. einer Prognose von über EUR 130 Mio. Der Konzerngewinn von EUR 54 Mio. liege über der Analysten- und der Konsensprognose (EUR 44,8 Mio.).Starke Cash-Generierung: Der FCF liege mit EUR 92,1 Mio. (6,1% des Umsatzes ggü. einer Prognose von 3 bis 5%) weit über der Analystenschätzung. Nach umfangreichen Investitionen in den Vorjahren seien diese zuletzt stabil geblieben, während sich das NUV-Management erheblich verbessert habe.Marktanteil weiter ausgebaut: Die Marktanteile hätten in fast allen Märkten weiter ausgebaut werden können. Dies gelte vor allem für die wichtigsten Motorradmärkte (>120cc) mit einem Zulassungsplus von 14,5% J/J ggü. 6,3% J/J für den Markt.FCF für 2020 höher als erwartet: Der Ausblick 2020 widerspiegele den Einstieg in die E-Mobilität (Pexco-Akquisition), der ein Umsatzwachstum von 8 bis 10% J/J (org. 1 bis 3% J/J; Umsatzbeitrag von Pexco: EUR 100 Mio.) bescheren solle, dies allerdings bei vorübergehenden Ertragskrafteinbußen. Der Umsatzausblick entspreche den Erwartungen, während das EBIT niedriger als erwartet sei. Der Mittelwert der FCF-Vorgaben sei indes relativ hoch und übertreffe die Analystenprognose um 9%. Der 3 bis 5%-Zielwert für das FCF/Umsatz-Verhältnis für 2021 und darüber hinaus sei bestätigt worden, was eine stärkere Cash-Generierung impliziere.Mark Diethelm, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die PIERER Mobility-Aktie. Das Kursziel laute CHF 89. (Analyse vom 31.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze PIERER Mobility-Aktie: