SIX Swiss Exchange-Aktienkurs PIERER Mobility-Aktie:

50,00 CHF -0,99% (24.01.2020, 12:19)



ISIN PIERER Mobility-Aktie:

AT0000KTMI02



WKN PIERER Mobility-Aktie:

A2JKHY



Ticker-Symbol PIERER Mobility-Aktie:

PMAG



Die PIERER Mobility-Gruppe (ISIN: AT0000KTMI02, WKN: A2JKHY, Ticker-Symbol: PMAG) (vormals KTM Industries AG) ist Europas führender "Powered Two-Wheeler"-Hersteller ("PTW"). Mit ihren weltweit bekannten Motorrad-Marken KTM und HUSQVARNA Motorcycles zählt sie insbesondere bei den Premium-Motorrädern jeweils zu den Technologie- und Marktführern. Sämtliche Antriebstechnologien - vom Verbrennungs- bis Elektromotor - werden in Serie produziert und kommen zum Einsatz. Als Pionier in der Elektromobilität für Zweiräder im Niedrigvoltbereich (48 Volt) hat die Gruppe mit ihrem strategischen Partner Bajaj die Voraussetzungen eine global führende Rolle einzunehmen.



Durch die Innovationsstärke sieht sich PIERER Mobility als Technologieführer im Zweirad-Sektor in Europa. Die strategische Partnerschaft mit Bajaj - Indiens zweitgrößter PTW-Hersteller mit einem Absatz von ca. 4,3 Mio. Zwei- und Dreirädern - festigt die Wettbewerbsfähigkeit in den globalen Märkten.



Die PIERER Mobility Gruppe setzt in ihren Kernbereichen im Wesentlichen auf folgende Wachstumsstrategien:



- Organisches Wachstum in den globalen Märkten mit den bestehenden Zweirad-Marken KTM und HUSQVARNA Motorcycles

- Wachstum durch Übernahme neuer Marken (Konsolidierung)

- Entwicklung von Zweirad-Elektrofahrzeugen im Leistungsbereich von 3 bis 10 kW in strategischer Kooperation mit Bajaj (24.01.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - PIERER Mobility-Aktienanalyse von Aktienanalyst Mark Diethelm von Vontobel Research:Mark Diethelm, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kaufvotum für die Aktie der PIERER Mobility AG (ISIN: AT0000KTMI02, WKN: A2JKHY, Ticker-Symbol: PMAG).Diethelm habe Pexco in seiner Schätzung mit einem Umsatzwachstum von 5% für das GJ20 berücksichtigt. Ohne Pexco rechne er für 2020E mit einem org. Wachstum von 2,9% (ggü. einer Prognose von 1 bis 5%) und einer weitgehend unveränderten Wachstumsrate für KTM im Jahr 2021E, gehe aber von einem geringeren Wachstum bei Pexco aus. Diethelm habe auch seine kurzfristigen Margenannahmen gesenkt, weil die Investitionen für Euro 5 und E-Mobilität gestiegen seien, aber auch weil GasGas/Pexco negative Auswirkungen auf die Marge habe. Der Analyst gehe davon aus, dass beide Marken sich der anvisierten EBIT-Marge der Gruppe bis 2021E annähern würden, rechne aber dennoch mit einem leichten Verwässerungseffekt.Diethelm habe seine FCF-Prognose für 2019E aufgrund des besseren NUV-Managements deutlich angehoben. Er habe auch seine kurzfristige FCF-Prognose angehoben, da er überzeugter sei, dass PIERER Mobility in den nächsten Jahren das anvisierte FCF/Umsatz-Verhältnis von 3% bis 5% erreichen bzw. sich diesem annähern werde, und zwar aufgrund einer stärkeren Konzentration auf das NUV, geringerer Investitionen und einer besseren Cash-Generierung bei der E-Mobilität (mehr ausgelagerte Fertigung). Diethelm rechne nun für 2021E mit einem FCF/Umsatz-Verhältnis von 3,8% (zuvor: 2,4%). Für 2020E sei Diethelm mit 2,8% immer noch konservativ eingestellt, die Prognose sei jedoch deutlich höher als vorher (zuvor: 1,9%).PIERER Mobility habe die Marktchancen genutzt: Das Unternehmen habe sein Portfolio um die Marke GasGas erweitert und die vollständige Konsolidierung von Pexco früher als erwartet abgeschlossen. Mit der Integration von Pexco steige PIERER Mobility ganz in den Markt für E-Mobilität ein und schaffe sich durch diese Expansion des Produktangebots früher als erwartet eine zweite Wachstumssäule. Die erhöhten Investitionen würden zwar kurzfristig die Gewinne belasten, doch die bessere Cashflow-Generierung gleiche diesen Effekt mehr als aus.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze PIERER Mobility-Aktie:Xetra-Aktienkurs PIERER Mobility-Aktie:47,00 EUR -1,67% (24.01.2020, 11:31)