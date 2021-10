Gleichzeitig würden sich auch die Ausgaben für digitale Werbung wieder deutlich erhöhen. PERFORMANCE ONE sei damit in drei interessanten Zukunftsmärkten aktiv. Gelinge es den Mannheimern wieder an das Wachstum der letzten Jahre anzuknüpfen, sei auch die Bewertung vertretbar.



"Der Aktionär" nimmt den IPO-Kandidaten auf die Watchlist, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär" zur PERFORMANCE ONE AG. (Analyse vom 27.10.2021)



Kurzprofil PERFORMANCE ONE AG:



PERFORMANCE ONE (ISIN: DE000A12UMB1, WKN: A12UMB, Ticker-Symbol: PO1) ist eine der am schnellsten wachsenden, inhabergeführten Digitalgruppen Deutschlands. Seit 2009 bietet das Unternehmen einen ganzheitlichen Ansatz rund um das Thema Digitalisierung. Die Service Brands PERFORMANCE ONE DIALOG, PERFORMANCE ONE HEART, PERFORMANCE ONE BRAIN, und PERFORMANCE ONE TOUCH gestalten den digitalen Wandel. (27.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Corona-Pandemie hat die Wichtigkeit der digitalen Transformationen von Unternehmen offengelegt, mit ihren Digitalmarketing- und Business-Intelligence-Software-Angeboten ist PERFORMANCE ONE (ISIN: DE000A12UMB1, WKN: A12UMB, Ticker-Symbol: PO1) gut positioniert, um davon zu profitieren, so Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Ein IPO solle frisches Kapital für das weitere Wachstum bringen. Bis zu 16 Millionen Euro wolle PERFORMANCE ONE, die unter anderem den BVB ( ISIN DE0005493092 WKN 549309 ), Daimler und ATU zu ihren Kunden zähle, mit ihrem Börsengang im Frankfurter Scale-Segment einsammeln. Dazu plane das Unternehmen knapp 347.000 Aktien zwischen 36 Euro und 46 Euro pro Stück zu platzieren. Daraus ergebe sich eine Marktkapitalisierung von bis zu 45,5 Millionen Euro.Damit wäre das Unternehmen mit mehr als dem Vierfachen des letztjährigen Umsatzes bewertet. Dieser habe sich mit 10,4 Millionen etwa auf dem Niveau von 2019 befunden. Insbesondere die um 1,1 Millionen Euro eingebrochenen Media-Budgets hätten die Umsätze belastet.Für das erste Halbjahr 2021 habe sich nun das Bild gedreht: Während die Media-Budgets um 46 Prozent zugelegt hätten, seien die Honorar-Umsätze um vier Prozent auf 3,7 Millionen Euro zurückgegangen. PERFORMANCE ONE-Vorstand, Deni Lademann, habe die Entwicklung gegenüber dem "Aktionär" mit Schwankungen begründet, die durch verschobene Aufträge entstünden.