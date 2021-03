XETRA-Aktienkurs PATRIZIA-Aktie:

Kurzprofil PATRIZIA AG:



Die PATRIZIA AG (ISIN: DE000PAT1AG3, WKN: PAT1AG, Ticker-Symbol: P1Z) ist seit über 35 Jahren als Investment-Manager auf den europäischen Immobilienmärkten tätig. Das Spektrum der PATRIZIA umfasst dabei den Ankauf, das Management, die Wertsteigerung und den Verkauf von Wohn- und Gewerbeimmobilien über ihr etabliertes lokales Netzwerk in allen relevanten Märkten. Als globaler Manager von Immobilien-Investments in Europa agiert das Unternehmen europaweit gleichermaßen als zuverlässiger und unabhängiger Geschäftspartner für große institutionelle und (semi-)professionelle Investoren wie auch für Privatanleger.



PATRIZIA verwaltet derzeit ein Immobilien- und Infrastrukturvermögen von mehr als 44 Milliarden Euro, größtenteils als Investment-Manager für Versicherungen, Altersvorsorgeeinrichtungen, Staatsfonds, Sparkassen und Genossenschaftsbanken. PATRIZIA setzt sich für verantwortungsvolle Investments und positiven Social Impact ein. Die PATRIZIA Children Foundation hat in den letzten 20 Jahren weltweit über 200.000 bedürftigen Kindern geholfen und ihnen Zugang zu Bildung ermöglicht. Weitere Informationen finden Sie unter www.patrizia.ag. (02.03.2021/ac/a/nw)







Hannover (www.aktiencheck.de) - PATRIZIA-Aktienanalyse von Analyst Michael Seufert von der NORD LB:Michael Seufert, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der PATRIZIA AG (ISIN: DE000PAT1AG3, WKN: PAT1AG, Ticker-Symbol: P1Z) von 22,50 auf 24 Euro.Vor dem Hintergrund eines Corona-bedingten Einbruchs des Transaktionsvolumens habe das Augsburger Immbolienunternehmen einen Rückgang der Gesamtgebühreneinnahmen und des operativen Ergebnisses im Geschäftsjahr 2020 hinnehmen müssen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Für 2021 sehe das Management allerdings wieder deutliche Wachstumschancen.Michael Seufert, Analyst der NORD LB, bleibt in einer aktuellen Aktienanalyse bei seiner Halteempfehlung für die PATRIZIA-Aktie mit dem unveränderten Kursziel von 24 Euro. (Analyse vom 02.03.2021)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der PATRIZIA Immobilien AG: Keine vorhanden.Börsenplätze PATRIZIA-Aktie: