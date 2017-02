Tradegate-Aktienkurs PATRIZIA Immobilien-Aktie:

16,729 EUR +1,96% (16.02.2017, 11:22)



ISIN PATRIZIA Immobilien-Aktie:

DE000PAT1AG3



WKN PATRIZIA Immobilien-Aktie:

PAT1AG



Ticker-Symbol PATRIZIA Immobilien-Aktie:

P1Z



Kurzprofil PATRIZIA Immobilien AG:



Die PATRIZIA Immobilien AG (ISIN: DE000PAT1AG3, WKN: PAT1AG, Ticker-Symbol: P1Z) ist seit über 30 Jahren mit mehr als 800 Mitarbeitern in mehr als zehn Ländern als Investor und Dienstleister auf dem Immobilienmarkt tätig. Das Spektrum der PATRIZIA umfasst dabei den Ankauf, das Management, die Wertsteigerung und den Verkauf von Wohn- und Gewerbeimmobilien. Als anerkannter Geschäftspartner agiert das Unternehmen gleichermaßen für große institutionelle Investoren wie auch für Privatanleger national und international und deckt die gesamte Wertschöpfungskette rund um die Immobilie ab. Derzeit betreut das Unternehmen ein Immobilienvermögen von rund 17 Mrd. Euro, größtenteils als Co-Investor und Portfoliomanager für Versicherungen, Altersvorsorgeeinrichtungen, Staatsfonds und Sparkassen. Weitere Informationen finden Sie unter www.patrizia.ag. (16.02.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Hannover (www.aktiencheck.de) - PATRIZIA Immobilien-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Seufert von der Nord LB:Michael Seufert, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der PATRIZIA Immobilien AG (ISIN: DE000PAT1AG3, WKN: PAT1AG, Ticker-Symbol: P1Z) und erhöht sein Kursziel.PATRIZIA habe mit der Vorlage der vorläufigen Eckdaten für das Geschäftsjahr 2016 die eigene Managementprognose sowie die Markterwartungen übertreffen können. Dementsprechend positiv sei die Mitteilung an der Börse aufgenommen worden, was zu einem Kursanstieg von über 4% geführt habe. Für weiteres Wachstumspotenzial des Immobilien-Investmentmanagers spreche, dass inzwischen knapp ein Viertel der angelegten Investorengelder bereits von außerhalb Europas (speziell Asien) stammen würden.Michael Seufert, Aktienanalyst der Nord LB, hat die PATRIZIA Immobilien-Aktie von "halten" auf "kaufen" heraufgestuft. Das Kursziel sei von 17,00 auf 19,00 Euro erhöht worden. (Analyse vom 16.02.2017)XETRA-Aktienkurs PATRIZIA Immobilien-Aktie:16,698 EUR +2,10% (16.02.2017, 11:12)