Kurzprofil PATRIZIA Immobilien AG:



Die PATRIZIA Immobilien AG (ISIN: DE000PAT1AG3, WKN: PAT1AG, Ticker-Symbol: P1Z) ist seit über 30 Jahren in 15 Ländern Europas als Investment-Manager auf dem Immobilienmarkt tätig. Das Spektrum der PATRIZIA umfasst dabei den Ankauf, das Management, die Wertsteigerung und den Verkauf von Wohn- und Gewerbeimmobilien über eigene lizensierte Investmentplattformen. Als eines der führenden Immobilien-Investmenthäuser in Europa agiert das Unternehmen europaweit gleichermaßen für große institutionelle Investoren wie auch für Privatanleger national und international.



Derzeit betreut das Unternehmen ein Immobilienvermögen von rund 19 Mrd. Euro, größtenteils als Co-Investor und Portfoliomanager für Versicherungen, Altersvorsorgeeinrichtungen, Staatsfonds, Sparkassen und Genossenschaftsbanken. (04.07.2017/ac/a/nw)



PATRIZIA Immobilien baue das Verwaltungsgeschäft für Dritte weiter aus. Zuletzt habe das Unternehmen für einen neu aufgelegten Fonds drei große Bürogebäude in Hamburg, Frankfurt und Dortmund erwerben können. Damit setze sich die Serie von Transaktionen im bisherigen Jahresverlauf fort, die u.a. auch den Erwerb eines Wohnquartiers für zwei institutionelle Investoren in Amsterdam und eines Büro- und Geschäftshauses in Mainz umfasse.Anlässlich der Veröffentlichung der Zahlen zum ersten Quartal habe das Management von einer weiterhin "gut gefüllten Transaktionspipeline" gesprochen. Entsprechend harmonisch sei die zuletzt abgehaltene Hauptversammlung verlaufen, auf der erneut die Ausgabe von Gratisaktien im Verhältnis zehn zu eins als Alternative zu einer Dividendenausschüttung beschlossen worden sei.Ob das alles reiche, um der Aktie substanzielles Kurspotenzial zu verleihen, sei aber fraglich. Die wiederkehrenden Erlöse aus dem Asset Management für Dritte würden zwar dynamisch zunehmen, gemessen an diesen Erträgen sei das Unternehmen aber sehr teuer. In der Vergangenheit habe PATRIZIA den Gewinn immer wieder mit großen Portfoliokäufen und -verkäufen auf eigene Rechnung gehebelt. Hier habe es in diesem Jahr bislang aber keinen Zukauf gegeben, was für die Experten eine Enttäuschung darstelle.