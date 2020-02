Tradegate-Aktienkurs PATRIZIA-Aktie:

Kurzprofil PATRIZIA AG:



Die PATRIZIA AG (ISIN: DE000PAT1AG3, WKN: PAT1AG, Ticker-Symbol: P1Z) ist seit über 35 Jahren als Investment-Manager auf den europäischen Immobilienmärkten tätig. Das Spektrum der PATRIZIA umfasst dabei den Ankauf, das Management, die Wertsteigerung und den Verkauf von Wohn- und Gewerbeimmobilien über ihr etabliertes lokales Netzwerk in allen relevanten Märkten. Als globaler Manager von Immobilien-Investments in Europa agiert das Unternehmen europaweit gleichermaßen als zuverlässiger und unabhängiger Geschäftspartner für große institutionelle und (semi-)professionelle Investoren wie auch für Privatanleger.



PATRIZIA verwaltet derzeit ein Immobilien- und Infrastrukturvermögen von mehr als 44 Milliarden Euro, größtenteils als Investment-Manager für Versicherungen, Altersvorsorgeeinrichtungen, Staatsfonds, Sparkassen und Genossenschaftsbanken. PATRIZIA setzt sich für verantwortungsvolle Investments und positiven Social Impact ein. Die PATRIZIA Children Foundation hat in den letzten 20 Jahren weltweit über 200.000 bedürftigen Kindern geholfen und ihnen Zugang zu Bildung ermöglicht. Weitere Informationen finden Sie unter www.patrizia.ag. (27.02.2020/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - PATRIZIA: Aktie nach Zahlen geklettert - AktienanalyseDie Aktie des Immobilieninvestors PATRIZIA AG (ISIN: DE000PAT1AG3, WKN: PAT1AG, Ticker-Symbol: P1Z) kennt derzeit nur eine Richtung: aufwärts, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Allein seit Jahresbeginn sei es um mehr als 20 Prozent nach oben gegangen. Zuletzt habe das Papier sogar an der Bestmarke aus dem Jahr 2015 bei 25,71 Euro gekratzt. Auslöser dafür seien die Zahlen zum abgelaufenen Jahr gewesen. Zwar sei das operative Ergebnis um fünf Prozent auf 134,5 Mio. Euro gesunken. Im Vorjahr allerdings habe die Gesellschaft einige Immobilien aus dem Eigenbestand verkauft und so ihren Gewinn aufpoliert. Bereinigt um diese Effekte sei das operative Ergebnis dank höherer Gebühreneinnahmen (plus 8,7 Prozent auf 348 Mio. Euro) um gut zehn Prozent gestiegen. Zudem habe PATRIZIA damit sowohl die Schätzungen der Analysten als auch die eigene Prognose von 120 bis 130 Mio. Euro übertroffen. Für 2020 habe sich das Management ein Ergebnis von 120 bis 140 Mio. Euro vorgenommen.Glaube man Analysten wie Georg Kanders vom Bankhaus Lampe, stoße das SDAX-Papier bewertungstechnisch inzwischen an seine Grenzen. Vergleiche man die Aktie mit denen der Branche, so ergebe sich zwar ein noch etwas höherer fairer Wert. Auch dieser aber würde eine Kaufempfehlung nicht rechtfertigen, so der Experte. Er rate daher nur noch zum Halten der Aktie mit einem Kursziel von 24,00 Euro. (Ausgabe 08/2020)Börsenplätze PATRIZIA-Aktie:XETRA-Aktienkurs PATRIZIA-Aktie:22,08 EUR +0,91% (27.02.2020, 11:41)