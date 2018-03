Tradegate-Aktienkurs PANTAFLIX-Aktie:

111,50 EUR -2,19% (26.03.2018, 10:08)



ISIN PANTAFLIX-Aktie:

DE000A12UPJ7



WKN PANTAFLIX-Aktie:

A12UPJ



Ticker-Symbol PANTAFLIX-Aktie:

PAL



Kurzprofil PANTAFLIX AG:



Die PANTAFLIX AG (ISIN: DE000A12UPJ7, WKN: A12UPJ, Ticker-Symbol: PAL) ist eines der am schnellsten wachsenden Medienunternehmen in Europa. Bestehend aus der Video-on-Demand-Plattform (VoD) PANTAFLIX, dem klassischen Filmproduktionsgeschäft PANTALEON Films und der Brand-Integration-Einheit March & Friends verfolgt der Konzern einen 360-Grad-Ansatz hinsichtlich Produktion, Vertrieb, Verwertung und Vermarktung von Filmen und Serien sowie deren Rechte. Seine hohe Wachstumsdynamik bezieht der Konzern aus seinem progressiven Vertriebsmodell für internationale Filmproduktionen auf PANTAFLIX.



Nach dem Start in deutschsprachigen Ländern gefolgt von Europa, Nordamerika sowie Asien wird die Plattform bald weltweit verfügbar sein.



PANTAFLIX liefert Inhalte an Film- und Serienkonsumenten auf der ganzen Welt. Die PANTAFLIX AG hat Kooperationen mit namhaften Partnern wie Amazon, Warner Bros. und Sun Seven Stars Media. In ihrem Heimatmarkt Deutschland sitzt die Unternehmensgruppe an den Standorten Berlin, München und Frankfurt.



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.PANTAFLIXgroup.com und www.PANTAFLIX.com. (26.03.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - PANTAFLIX-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, rät einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der PANTAFLIX AG (ISIN: DE000A12UPJ7, WKN: A12UPJ, Ticker-Symbol: PAL) weiterhin spekulativ zu kaufen.Vorläufigen Zahlen zufolge habe PANTAFLIX im letzten Jahr 30,4 Mio. Euro umgesetzt und dabei ein E-BITDA von 17,7 Mio. Euro erwirtschaftet. Unter Hinzurechnung der bereits erbrachten Produktionsleistungen für die zweite Staffel der Amazon-Serie "You are Wanted" in Höhe von 10,8 Mio. Euro sei sogar eine Gesamtleistung von 41,5 Mio. Euro ausgewiesen worden. Auf dieser Basis sei ein Vorsteuerergebnis von 2,3 Mio. Euro erwirtschaftet worden, nach -1,6 Mio. Euro im Vorjahr. Die Erwartungen des Analysten hätten demgegenüber bei 25,0 Mio. Euro Umsatz und 0,5 Mio. Euro EBT gelegen. Eine Segmentaufschlüsselung sei leider noch nicht vorgelegt worden, doch er gehe davon aus, dass das Gros der Erlöse in dem Filmproduktionsgeschäft erzielt worden sei.Angesichts der vielversprechenden Pipeline, zu der neben der Verfilmung von "Zauberflöte" Presseberichten zufolge auch eine internationale Produktion über den Widerstandskampf des legendären Pantomimen Marcel Marceau gehören solle, dürfte sich diese positive Entwicklung auch 2018 fortsetzen. Doch auch für das VoD-Geschäft erwarte der Analyst für das laufende Jahr erstmals einen signifikanten Umsatzbeitrag.Da dieses Geschäft für seine Wertermittlung von überragender Bedeutung sei, sehe der Analyst trotz der über seinen Erwartungen liegenden Entwicklung der Filmproduktionssparte keine Veranlassung, seine Schätzungen im größeren Umfang anzupassen. Entscheidend sei vielmehr die Frage, ob das von ihm unterstellte Szenario einer erfolgreichen Etablierung der VoD-Plattform aufgehe. Auf Nachfrage zeige sich PANTAFLIX diesbezüglich zufrieden und wolle dies im Jahresverlauf auch mit konkreten Zahlen belegen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze PANTAFLIX-Aktie:Xetra-Aktienkurs PANTAFLIX-Aktie:113,00 EUR -2,16% (26.03.2018, 10:20)