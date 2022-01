Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Wien (www.aktiencheck.de) - PALFINGER-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des österreichischen Kran-Spezialisten PALFINGER (ISIN: AT0000758305, WKN: 919964, Ticker-Symbol: PFI, Wiener Börse-Symbol: PAL) unter die Lupe.PALFINGER habe aufgrund von substanzieller Kosteninflation und anhaltenden Lieferkettenproblemen eine Gewinnwarnung abgeben müssen. Die Ergebnisentwicklung im ersten Halbjahr 2022 solle signifikant unter der Vergleichsperiode liegen. Für das H2 werde eine Erholung erwartet.Gestern Abend habe PALFINGER eine Gewinnwarnung publiziert. Während sich nachfrageseitig weiterhin ein positives Bild abzeichne und der Auftragsbestand zum Jahresende 2021 auf einem Rekordniveau gelegen habe, würden die anhaltende Kosteninflation und Störungen in den Lieferketten den Ergebnisausblick belasten. Zwar habe das Unternehmen mit Preiserhöhungen reagiert und weitere Anpassungen im Jahresverlauf in Aussicht gestellt, allerdings könnten damit kurzfristig die Kostensteigerungen nicht absorbiert werden. Zudem würden die Lieferkettenprobleme kurzfristige Änderungen der Produktionspläne notwendig machen. Abgesehen von den dadurch hervorgerufenen Ineffizienzen in der Fertigung wirke sich dies auch negativ auf den Produktmix aus.Das Management erwarte für das Geschäftsjahr 2022 ein EBIT auf dem Niveau des GJ 2021, d.h. rund EUR 150 Mio. Die Konzernprognose liege um bis zu 20% unter der letzten Schätzung der Analysten, die wiederum am unteren Ende der Markterwartungen liege.Die letzte Empfehlung zur PALFINGER-Aktie lautete "Kauf", so Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 21.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.6. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen geschlossen.7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.