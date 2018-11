Stuttgart-Aktienkurs PAION-Aktie:

2,18 Euro -2,24% (13.11.2018, 17:15)



Tradegate-Aktienkurs PAION-Aktie:

2,14 Euro -2,50% (13.11.2018, 17:27)



ISIN PAION-Aktie:

DE000A0B65S3



WKN PAION-Aktie:

A0B65S



Ticker-Symbol PAION-Aktie:

PA8



Kurzprofil PAION-Aktie:



Die PAION AG (ISIN: DE000A0B65S3, WKN: A0B65S, Ticker-Symbol: PA8) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Hauptsitz in Aachen und verfügt über einen weiteren Standort in Cambridge (Vereinigtes Königreich). Die PAION AG hat sich auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer Arzneimittel mit einem erheblichen, nicht gedeckten medizinischen Bedarf für den Krankenhausbereich spezialisiert. Die PAION AG erweitert sein bewährtes Geschäftsmodell "Finden & Entwickeln" durch die Umwandlung in ein spezialisiertes Pharmaunternehmen mit einem Fokus auf Anästhesieprodukte.



Die PAION AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard Regulierter Markt, Börsenkürzel PA8, ISIN DE000A0B65S3) gelistet.

(13.11.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - PAION-Aktienanalyse des Analysten Igor Kim von ODDO BHF:Laut einer aktuellen Aktienanalyse bekräftigt Igor Kim, Aktienanalyst von ODDO BHF seine Kaufempfehlung für die Aktien der PAION AG (ISIN: DE000A0B65S3, WKN: A0B65S, Ticker-Symbol: PA8).Die PAION AG rechne nun auf Gesamtjahressicht mit einem niedrigeren Nettoverlust. Die Barmittel würden bis Anfang 2020 reichnen.Ein Zulassungsantrag in den USA könnte in naher Zukunft einen bedeutenden Katalysator für den Aktienkurs bedeuten. Analyst Igor Kim hält am Kursziel für die PAION-Aktie von 3,40 EUR fest.In ihrer PAION-Aktienanalyse stufen die Analysten von ODDO BHF den Titel unverändert mit "buy" ein und veranschlagen ein Kursziel von 3,40 EUR.Börsenplätze PAION-Aktie: