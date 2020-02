(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.



Kurzprofil PAION AG:



Die PAION AG (ISIN: DE000A0B65S3, WKN: A0B65S, Ticker-Symbol: PA8) ist ein börsennotiertes Specialty-Pharma-Unternehmen, das innovative Wirkstoffe zur Anwendung bei ambulanter und im Krankenhaus durchgeführter Sedierung, Anästhesie sowie in der Intensivmedizin mit dem Ziel einer späteren Vermarktung entwickelt. PAIONs Leitsubstanz ist Remimazolam, ein intravenös verabreichtes, ultrakurz wirkendes und gut steuerbares Benzodiazepin-Sedativum und -Anästhetikum, für das PAION die klinische Entwicklung für Kurzsedierungen in den USA abgeschlossen und der dortige Lizenznehmer Cosmo Pharmaceuticals den Marktzulassungsantrag im April 2019 eingereicht hat.



In Japan hat der Lizenznehmer Mundipharma den Zulassungsantrag für Remimazolam in der Allgemeinanästhesie im Dezember 2018 eingereicht. In China hat der Lizenznehmer Yichang Humanwell den Zulassungsantrag für Remimazolam in der Kurzsedierung im November 2018 eingereicht.



In Europa konzentriert sich PAION aktuell auf die Entwicklung von Remimazolam in der Allgemeinanästhesie, prüft aber ebenfalls die Beantragung einer Marktzulassung in der Kurzsedierung auf Basis des US-Entwicklungsprogramms.



Die Entwicklung für die Sedierung auf der Intensivstation ist Teil des längerfristigen Entwicklungsplans für Remimazolam.



PAIONs Vision ist es, ein anerkannter 'PAIONeer' in der Sedierung und Anästhesie zu werden. PAION hat seinen Hauptsitz in Aachen und einen weiteren Standort in Cambridge (Vereinigtes Königreich). (27.02.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - PAION-Aktienanalyse von FMR Research:Dr. Christian Ehmann, Aktienanalyst von FMR Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des biopharmazeutischen Unternehmens PAION AG (ISIN: DE000A0B65S3, WKN: A0B65S, Ticker-Symbol: PA8, NASDAQ OTC-Symbol: PAIOF) weiterhin zu kaufen und erhöht das Kursziel.Am heutigen Donnerstag, 27. Februar 2020, habe Acacia Pharma verkündet, dass die FDA die US-Marktzulassung für BARHEMSYS erteilt habe. Dies habe die Aktie von Acacia intraday in der Spitze auf 3,90 Euro hochschnellen lassen (+40%). Acacia habe in den vergangenen Monaten ein US-Sales Team bestehend aus bis dato 30 Vertrieblern aufgebaut und beginne nun mit der Vermarktung von BARHEMSYS bei Chirurgen und Anästhesisten. Das Unternehmen beabsichtige, in Abhängigkeit von der Nachfrage, das Team innerhalb von drei bis vier Jahren auf 60 bis 80 Pharmareferenten zu vergrößern.Sollte das neuartige, von PAION entwickelte, Sedativum und Anästhetikum ByFavo (Remimazolam) im April 2020 von der FDA ebenfalls eine Marktzulassung erhalten (PoS, FMRe: 85%), wäre somit bereits ein starkes Vertriebsnetzwerk vorhanden, das direkten Kontakt zu wichtigen Key Opinion Leadern wie Chirurgen und Anästhesisten sowohl im klinischen als auch ambulanten Umfeld habe. Dies seien sehr gute Vertriebsbedingungen für die potenzielle Markteinführung von ByFavo.Das gleiche Vertriebsteam habe bereits einige Erfahrung mit der Vermarktung von neuartigen Produkten (OFIRMEV) in einem von generischen Arzneimitteln dominierten Markt gesammelt und sei somit bestens aufgestellt für den Vertrieb von ByFavo, das ebenfalls gegen vorhandene Generika wie Propofol und Midazolam bestehen müsse. ByFavo biete dabei ein überlegenes kardio-respiratorisches Sicherheitsprofil und erlaube ein schnelleres Abfluten der Sedierung. Dies ermögliche u. a. ambulanten Praxen eine erhöhte Patientendurchsatzrate bei Darmspiegelungen.Der nächste Katalysator sei die Entscheidung der FDA über die Zulassung von Remimazolam in der Indikation Kurzsedierung am 05.04.2020.Das rNPV-Modell der Analysten weise unverändert einen fairen Wert von 5,94 Euro pro Aktie aus. Sie seien positiv gestimmt, dass Acacia Pharma nach Zulassung von ByFavo für einen erfolgreichen Markteintritt sorgen werde und würden ihr 12-Monats-Kursziel auf 3,30 Euro (reduzierter Risikoabschlag: -5%) anheben.