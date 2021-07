XETRA-Aktienkurs PAION-Aktie:

Die PAION AG (ISIN: DE000A0B65S3, WKN: A0B65S, Ticker-Symbol: PA8, NASDAQ OTC-Symbol: PAIOF) ist ein börsennotiertes Specialty-Pharma-Unternehmen mit innovativen Wirkstoffen zur Anwendung bei ambulanter und im Krankenhaus durchgeführter Sedierung, Anästhesie sowie in der Intensivmedizin. PAIONs Leitsubstanz ist Remimazolam, ein intravenös verabreichtes, ultrakurz wirkendes und gut steuerbares Benzodiazepin-Sedativum und -Anästhetikum. Remimazolam ist in mehreren Märkten außerhalb Europas verpartnert. Remimazolam ist in den USA, der EU/EWR, Vereinigtem Königreich und China für die Kurzsedierung und in Japan und Südkorea für die Allgemeinanästhesie zugelassen.



Zusätzlich zu Byfavo(R) (Remimazolam) bereitet PAION die Markteinführung der beiden Produkte GIAPREZA(R) (Angiotensin II) und XERAVA(R) (Eravacyclin) in Europa vor. GIAPREZA(R) ist ein Vasokonstriktor zur Behandlung der refraktären Hypotonie bei Erwachsenen mit septischem oder anderem distributiven Schock, die trotz adäquater Volumenrestitution und Anwendung von Katecholaminen und anderen verfügbaren vasopressorischen Therapien bei einem niedrigen Blutdruck verbleiben. XERAVA(R) ist ein neuartiges Fluorocyclin-Antibiotikum für die Behandlung komplizierter intra-abdominaler Infektionen bei Erwachsenen.



PAIONs Mission ist es, ein führendes Specialty-Pharma-Unternehmen in den Bereichen Anästhesie und Intensivmedizin zu sein, indem man neuartige Produkte auf den Markt bringt, die Patienten, Ärzten und Stakeholdern im Gesundheitswesen zugutekommen.



PAION hat seinen Hauptsitz in Aachen. (09.07.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PAION-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Biotech-Gesellschaft PAION AG (ISIN: DE000A0B65S3, WKN: A0B65S, Ticker-Symbol: PA8, NASDAQ OTC-Symbol: PAIOF) unter die Lupe.PAION komme bei den Zulassungsprozessen für das Narkose-Mittel Remimazolam rund um den Globus immer weiter voran. Der chinesischer Lizenznehmer Yichang Humanwell habe nun bestätigt, dass die chinesische Arzneimittelzulassungsbehörde (NMPA) den Zulassungsantrag für Remimazolam-Besilat in der Indikation Allgemeinanästhesie angenommen habe. Damit komme PAION und der lokale Partner einer Zulassung von Remimazolam im zweitgrößten Pharma-Markt der Welt erneut ein Stück näher.Yichang Humanwell habe erst vor Kurzem die klinische Entwicklung der Substanz in der Indikation Allgemeinanästhesie erfolgreich beendet. Ruima habe in China im Juli 2020 bereits grünes Licht für die Kurzsedierung bei Darmspiegelungen erhalten.Der positive Newsflow rund um Remimazolam werde vom Markt nach wie vor nicht in Form von steigenden Notierungen honoriert, im März habe sich eine Kapitalerhöhung als Belastungsfaktor erwiesen. PAION müsse beweisen, dass das Produkt nach den erfolgreichen Zulassungen auch angenommen werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze PAION-Aktie:Tradegate-Aktienkurs PAION-Aktie:1,924 EUR +0,10% (09.07.2021, 14:11)