Die PAION AG (ISIN: DE000A0B65S3, WKN: A0B65S, Ticker-Symbol: PA8) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Hauptsitz in Aachen und verfügt über einen weiteren Standort in Cambridge (Vereinigtes Königreich). Die PAION AG hat sich auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer Arzneimittel mit einem erheblichen, nicht gedeckten medizinischen Bedarf für den Krankenhausbereich spezialisiert. Die PAION AG erweitert sein bewährtes Geschäftsmodell "Finden & Entwickeln" durch die Umwandlung in ein spezialisiertes Pharmaunternehmen mit einem Fokus auf Anästhesieprodukte. Die PAION AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. (08.08.2017/ac/a/nw)



Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der PAION-Aktie (ISIN: DE000A0B65S3, WKN: A0B65S, Ticker-Symbol: PA8, NASDAQ OTC-Symbol: PAIOF) vor Bekanntgabe der Quartals- und Halbjahreszahlen zu? 4,40 Euro oder 3,50 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur PAION-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die PAION AG wird am 9. August 2017 die Zahlen für das zweite Quartal 2017 und die Halbjahreszahlen 2017 bekannt geben.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der PAION-Aktie anbetrifft, behält Simon Scholes, Aktienanalyst von First Berlin, seine "buy"-Empfehlung für den Titel und sein Kursziel von EUR 4,40 bei. PAION habe Headline-Daten bezüglich ihrer Phase-III-Studie mit Remimazolam veröffentlicht, schrieb Schloes. Remimazolam habe den primären Endpunkt der Studie erreicht und sehr gute Ergebnisse bei wichtigen sekundären Endpunkten aufgewiesen. Scholes rechne unverändert damit, dass Remimazolam in der Schlüsselindikation Kurzsedierung gegen Ende 2018 die US-Zulassung erhalte.In ihrer Aktienanalyse haben indes die Analysten von Oddo Seydler den PAION-Titel von "buy" auf "neutral" herabgestuft. Das Kursziel wurde aber von 3,00 auf 3,50 EUR erhöht. Igor Kim bemerkt, dass PAION in einer Studie mit dem Narkosemittelkandidaten Remimazolam den primären Endpunkt erreicht habe. Das Sicherheitsprofil und die Verträglichkeit seien bestätigt worden.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur PAION-Aktie?