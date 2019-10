Euronext Paris-Aktienkurs Orange-Aktie:

14,39 EUR +0,45% (31.10.2019, 14:38)



ISIN Orange-Aktie:

FR0000133308



WKN Orange-Aktie:

906849



Ticker-Symbol Orange-Aktie:

FTE



Euronext - Paris Ticker-Symbol Orange-Aktie:

ORA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Orange-Aktie:

FNCTF



Kurzprofil Orange S.A.:



Orange S.A. (ehemals France Télécom S.A.) (ISIN: FR0000133308, WKN: 906849, Ticker-Symbol: FTE, EN Paris: ORA, Nasdaq OTC-Symbol: FNCTF) ist das größte Telekommunikationsunternehmen in Frankreich. Die Konzernzentrale befindet sich am Place d'Alleray in Paris. Orange S.A. ist in den Bereichen Festnetz, Mobilfunk, Internet und Firmendienste aktiv. Orange S.A. zählt zu den größten Telekommunikationsgesellschaften Europas und ist einer der wichtigsten Betreiber von Mobilfunk- und Breitband-Internet-Netzen. (31.10.2019/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Orange-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Analyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Orange-Aktie (ISIN: FR0000133308, WKN: 906849, Ticker-Symbol: FTE, EN Paris: ORA, Nasdaq OTC-Symbol: FNCTF) von 14 auf 14,60 Euro.Der Telekom-Konzern habe im dritten Quartal vom starken Wachstum in der Region Afrika und Naher Osten profitiert, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Umsatzentwicklung im Heimatmarkt Frankreich sowie in Spanien habe sich dagegen im Vergleich zum Vorquartal verschlechtert. Der Ausblick für das laufenden Geschäftsjahr sei bestätigt worden. Die weiterhin wenig volatile Kursentwicklung der Orange-Aktie gebe die zu erwartende Geschäftsentwicklung gut wider.Markus Jost, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Orange-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 14 auf 14,60 Euro angehoben. (Analyse vom 31.10.2019)Börsenplätze Orange-Aktie:Xetra-Aktienkurs Orange-Aktie:14,38 EUR +0,49% (31.10.2019, 11:16)